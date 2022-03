Jorge Ramos no está solo en la frontera de Ucrania, Chiquinquirá Delgado le brinda todo su apoyo, aún lejos de él

Foto: The Grosby Group

Jorge Ramos está realizando la cobertura del conflicto armando entre Ucrania y Rusia. El periodista de Univision se encuentra en la frontera de Ucranica con Polonia, junto a los refugiados. Admiradores y compañeros de trabajo le piden que se cuide. Borja Voces: “Cuídense muchos. Un abrazo a todo el equipo”.

Desde la frontera con Ucrania, Jorge Ramos compartió las siguientes palabras en Instagram: “Ya estamos transmitiendo en vivo para todos los programas de Noticias Univision desde la frontera con Ucrania. Aquí en la estación de trenes de Prezmysl donde están llegando miles de refugiados de la guerra. Mientras más se intensifica, más personas salen huyendo”.

Pero otra que está apoyándolo, pese a la distancia, es su esposa la conductora, empresaria y modelo de Univision, Chiquinquirá Delgado. A través de Instagram Chiquinquirá está compartiendo imágenes de la cobertura que está realizando su esposo en territorio. Sabe que el peligro es inminente. El temor es que puedan atacar a los refugiados, pero también reconoce que el trabajo de su esposo consiste en informar. Lamentablemente siempre hay quienes están sólo para enviar mensajes negativos. Y están comenzando a hablar de “fake news”, pidiendo que lo que sea que el periodista transmita sea la verdad. Mientras que otros agradecen el trabajo y oran para que nada malo le suceda a los periodistas allá reunidos, que están trabajando mano a mano con la información en territorio hostil. View this post on Instagram A post shared by HOLA! USA (@holausa)

La guerra es sin duda terrible, y la hija de Chiquinquirá Delgado, la pequeña Carlota ahora que ve que Jorge Ramos está junto a los refugiados está viendo el poder de la maldad. Ella por ser una niña está también preocupada por las mascotas y es que Jorge Ramos confirmó que éstas se están quedando en Ucrania. Así se lo hizo saber a Despierta América: “Sí, estamos viendo familias completas, pero las mascotas… esa es otra plática. Las mascotas se han quedado en Ucrania”. View this post on Instagram A post shared by Al Punto con Jorge Ramos (@alpuntounivision)

