Sebastián Yatra celebra el éxito de su “Dharma Tour”

Sebastián Yatra anunciaba a principios de diciembre de 2021 su nuevo disco, “Dharma”, un álbum ambicioso que llegó el pasado 28 de enero, revelando a su vez que se embarcaría en una gira mundial de conciertos.

En conversación con Efe, la estrella colombiana no ocultó su emoción por el éxito del “Dharma Tour”, que arrancó el 23 de febrero en el Auditorio Nacional de México a casa llena y que tendrá más de 70 presentaciones en Estados Unidos, Canadá, España y Latino America.

“Me la quiero pasar bien y que la gente se la pase bien”, expresó sobre su primera gira en solitario, un espectáculo “mágico” del que está “supremamente orgulloso”.

El público se verá reflejado en las pantallas, los mensajes, la coreografía, según dijo Yatra: “Es un espectáculo para su corazón, para que bailen, para que perreen hasta el piso”, afirmó al referirse al baile del reguetón, género en el que se ha destacado, pero no el único que interpreta, porque no quiere que lo “encasillen”.

Es por eso que su disco “Dharma”, que considera el mejor de sus tres proyectos, es una mezcla de géneros, que además de reguetón incluye rock, cumbia, balada, y fusión con flamenco.

Cuenta, además, con varias estrellas como invitados: los Jonas Brothers, las españolas Rosario y Aitana, el intérprete colombiano de cumbia y vallenato Jorge Celedón, y los reguetoneros Daddy Yankee, Natti Natasaha, Álvaro Díaz, Guaynaa, entre otros.

Sebastián, por otra parte, espera el estreno el próximo 11 de marzo de “Érase una vez… pero ya no”, la nueva serie musical de Netflix que protagoniza y que fue escrita y producida por el mexicano Manolo Caro. Este será el debut actoral del cantante colombiano.

Además, el tema “Dos oruguitas”, que interpreta Yatra en el éxito de Disney “Encanto”, cuenta con nominación a un Oscar.

“Siento que el universo está conspirando a mi favor, Dios nos tiene presente este año con tantas cosas pasando al mismo tiempo. Imposible que sean solo una coincidencia”, indicó el artista.

A ello se suma que estará en la Voz Kids en España, entre otros proyectos para este año: “Me toma tiempo procesarlo todo, pero súper agradecido”, dijo.

Pese a la fama que lo ha convertido en una de las estrellas mundiales de la música latina, asegura vivir “con los pies en la tierra” al afirmar que su carrera es un trabajo “como el de cualquier otra persona”, con el mismo valor.

“Nunca he sentido que me hace diferente ni me pone en un lugar que me permita dejar de tener los pies en la tierra o ser una persona respetuosa, amorosa”, sostuvo Yatra, de 27 años.

