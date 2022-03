Tiene fuerte pelea con su esposa por no querer compartir premio de lotería con sus suegros

¿Qué harías si te ganaras un premio importante en la lotería? Seguro que alguna parte lo invertirías, quizá, en saldar alguna que otra deuda, así como para comprarte algo que has deseado desde hace tiempo y no estaba dentro de tus posibilidades o bien, para hacer un viaje.

Pero también está la opción de repartir el dinero entre tus seres queridos, aunque esto pueda ocasionar ciertas disputas en algunos hogares.

Eso es lo que al parecer le ocurrió a un usuario de Reddit que radica en Estados Unidos y quien en dicha plataforma contó cómo es que ganó la lotería y ha tenido un grave problema con su esposa luego de que este se negara darle parte de su dinero a sus suegros.

El hombre indicó que, primeramente, decidió dividir una parte del premio a la mitad para quedarse él con una parte y la otra dársela a su mujer; luego, otra parte de sus ganancias la dividió en 4 para así poder compartirlas con sus padres y sus hermanos.

Esto molestó mucho a su esposa, quien le ha reclamado airadamente que solo haya pensado en sus padres y no en los de ella, es decir, en sus suegros.

“Lo dividí en partes iguales. ¿Por qué lo dividí? No estaría donde estoy ahora si no fuera por mis padres y hermanos, se lo merecían tanto como yo, incluso más, pero ella está furiosa por el hecho de que sus padres no fueron incluidos en la ecuación. Me casé con ella, no con sus malditos padres”, explicó el ganador de la lotería.

Además, el hombre argumentó que no pensó en sus suegros porque desde el día uno que comenzó a salir con su hija, nunca lo aceptaron, cosa que hasta ahora no ha cambiado mucho.

“Lo que me enojó es cómo mi esposa me dice que ‘No soy el hombre que ella pensaba que era’ y que estoy haciendo esto como una especie de venganza”, agregó.

Finalmente y luego de mucho discutirlo, la pareja llegó a un acuerdo y finalmente compartirá parte del premio con su suegros, imponiendo como condición que su esposa no debe decirles que ganó la lotería.

La historia de este hombre ha generado diversas opiniones divididas, ya que la mayoría considera que él al haber sido el ganador de la lotería es libre de hacer lo que quiera con su dinero mientras que otros le indicaron que quizá debió haber sido más empático con su mujer y así pudo haberse ahorrado la discusión.

