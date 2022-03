Lele Pons y Guaynaa se comen a besos bajo el agua y ella le monta la piernita

Lele Pons y Guaynaa se comieron a besos debajo del agua. La sensual y joven pareja presumió en una serie de fotografías esta manera particular de demostrarse cariño.

La influencer venezolana lució un lindo y sencillo traje de baño mientras que el cantante usó un short. En la primera imagen de la serie de tres se ve como Pons pone su pierna sobre el cuerpo de su novio y este la toma con sus manos, todo esto bajo el agua de una piscina.

La segunda foto también es un romántico beso de la pareja, mientras que la tercera imagen los muestra tomados de las manos y sonriendo debajo del agua.

Hasta el momento está linda galería fotográfica de Lele Pons y Guaynaa, que fue publicada en el perfil de la influencer, tiene más de 1,919,712 me gustas.

Esta no es la primera vez que la pareja publica fotografías besándose bajo el agua. A principios de año la pareja publicó un reels, este formato de vídeos en Instagram que es altamente usado por los artistas, para mostrar el derroche de sensualidad y besarse bajo el agua.

Mientras que Pons usó un lindo vestido blanco, Guaynaa lució una camisa azul y shorts a juego. Ellos se lanzaron desde el borde de la piscina al agua, donde se comieron a besos.

Este sensual video compartido por Pons ha cultivado más de 2,420,892 me gustas y más de

13,500 comentarios.

Lele Pons y Guaynaa nunca dudan de compartir con sus seguidores algunos de los momentos que viven en su relación sentimental. La influencer y el cantante constantemente comparten parte de su día a día o de sus divertidas citas con sus más fieles seguidores.

En San Valentín la pareja se mostró disfrutando de ese día tan especial en el que Pons decidió lucir ropa interior de encaje rojo, el color de la pasión y el amor. En una serie de fotografías tomadas ante un espejo la pareja también presumió de los lindos globos en contexto de la celebración mundial.

“Happy Valentine’s Day to my love. Thank you for loving me the way you do! Te adoro bebé”, dijo ella.

Sigue leyendo: Lele Pons retó a sus fans con una adivinanza: Kimberly Loaiza lidera las respuestas

Lele Pons celebró San Valentín luciendo sus encantos en ropa interior roja

Lele Pons publica una foto junto a Shakira y les dicen que podrían ser hermanas gemelas