Robert Lewandowski se iría del Bayern porque quiere jugar con el Barcelona

Todo parece indicar que, luego de ocho temporadas defendiendo la camiseta del Bayern de Múnich, el ciclo de Robert Lewandowski en Alemania empieza a llegar a su fin. El artillero polaco tiene 12 años viviendo en ese país y, aparentemente, necesita un nuevo reto.

De acuerdo con el diario Sport, Lewandowski estaría interesado en irse el Barcelona, una de sus víctimas predilectas en Europa. Además, las negociaciones podrían agilizarse ya que su representante, Pini Zahivi, es íntimo de Joan Laporta, presidente del combinado azulgrana.

“El polaco anhela un cambio de aires, y cree que ahora es el momento de llevarlo a la práctica. De hecho, hubiera querido dar el paso tiempo atrás, pero las circunstancias no eran las adecuadas, especialmente para recalar en equipos como Barça o Real Madrid, entonces con poco músculo económico, y contar ya con estrellas en sus filas. Finalmente, se dio cuenta de que no podía estar mejor en otro club que no fuera el Bayern; pero las cosas han cambiado”, reseña el medio catalán.

¿Es una opción viable?

‘Tito’, quien está próximo a cumplir los 34 años de edad, finaliza su contrato con el Bayern en junio de 2023. En caso de no que el conjunto bávaro no lo renueve, el polaco es consciente de que el Barcelona podría significar su última opción para un gran proyecto deportivo.

Después de haberlo ganado todo en Múnich, desde una Champions League hasta siete títulos de Bundesliga, Lewandowski vería con buenos ojos esta oportunidad. Y es que en en LaLiga contaría con mayor exposición internacional, y así luchar por los reconocimientos individuales, especialmente el Balón de Oro, que se le ha hecho esquivo durante estos últimos años.

Ahora, en caso de que el conjunto catalán desee hacerse con los servicios del actual Bota de Oro, tendría que pagarle una buena suma de dinero al Bayern por un traspaso, u ofrecerle jugadores para un truque. Además, en vista de lo ajustada que luce su masa salarial, sería complicado asumir el sueldo de ‘Lewi’.

