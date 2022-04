14 meses después de su accidente casi fatal, Tiger Woods confirmó que regresará a la acción en el Masters de Augusta

Luego del accidente casi fatal que sufrió en febrero de 2021 Tiger Woods está listo para regresar a los terrenos del golf luego que este martes anunciara que disputará el venidero Masters de Augusta desde este 7 al 10 de abril.

Woods, que había viajado a la sede del torneo y se especuló de su regreso apenas pisó el estado de Georgia, confirmó los rumores en rueda de prensa.

“En este momento, creo que voy a jugar. Me encanta competir y siento que si todavía puedo competir a los más altos niveles, lo voy a hacer. Y si siento que puedo ganar, voy a competir. Si sintiera que no puedo ganar, no me vieran aquí”, comentó sobre su vuelta al golf.

Además, Woods aseguró que dentro de sus planes están jugar otros nueve hoyos este miércoles para probar sensaciones y también habló sobre lo que fue su recuperación en el accidente de tráfico que sufrió hace 14 meses y que estuvo cerca de comprometer su carrera.

En aquella oportunidad, Woods estuvo afectado por fracturas de tibia y peroné, así como también roturas de huesos en los pies y los tobillos.

De hecho, la magnitud del accidente fue tal que en noviembre el histórico golfista reveló que casi sufre la amputación de una de sus piernas, lo que le llevó a pensar que sería muy difícil regresar a su deporte y que en caso de volver iba a ser a tiempo parcial y no completo.

“Creo que algo realista para mí es jugar en el PGA Tour algún día, pero nunca a tiempo completo, nunca más; pero sí escoger y elegir algunos torneos al año. Así es como creo que voy a jugar al golf de ahora en adelante. Es una realidad desafortunada, pero es mi realidad, la entiendo y la acepto“, comentó en aquella ocasión.

De regreso en la rueda de prensa destacó que competir en Augusta este año representa “un reto distinto” a los que afrontó a lo largo de su carrera y que ha aprendido a enfocarse en lo que necesita hacer dependiendo de los momentos de su vida.

Woods llegó el lunes al Augusta National Golf Club donde se presentó directamente a los hoyos para medir sus capacidades y saber si será posible que regrese a la élite donde por muchos años se mantuvo.

“No me presento a competir en un evento si no creo que puedo ganar. Esta es la actitud que tengo“, finalizó Woods.

