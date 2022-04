Hasbullah le pegó con todo a Cristiano Ronaldo: “Soy más famoso que él”

El joven y viral ruso de 19 años de edad, que se ha vuelto una celebridad en las redes sociales en los últimos dos años declaró en una reciente entrevista que es más famoso que Cristiano Ronaldo. Hasbullah Magomedov padece un trastorno genético y eso no le impide llevar su vida alegremente.

Parece un niño y habla como si lo fuera, pero en realidad este ruso tiene 19 años de edad. Padece de acondroplasia, una forma de enanismo debido a un trastorno genético. Nació en la capital de Daguestán y se hizo viral en redes sociales por hacer cosas de divertidas.

Recientemente accedió a dar una entrevista a Caleb Pressley y ahí contó muchas cosas de su vida con humor. Entre ellas manifestó de manera picante que es más viral que Cristiano Ronaldo: “Soy más famoso que él”.

“No me podría importar menos Cristiano Ronaldo. Soy más famoso que él. Lo único que hace en los partidos es pasar la pelota”, dijo Hasbullah en la entrevista.

Hasbullah Magomedov tiene actualmente 2.2 millones de seguidores en su cuenta de instagram, red social que usa para documentar su vida y realizar todo aquello que le place. Se retrata con famosos, entre ellos Khabib Nurmagomedov que es un ídolo en las artes marciales mixtas. View this post on Instagram A post shared by Hasbulla Magomedov (@hasbulla.hushetskiy)

Viaja, conduce motos de agua, carros lujosos, levanta pesas y también lanza golpes a quien lo reta. Todo esto sin perder la sonrisa.

Uno de los momentos icónicos de Hasbullah fue encontrarse con su archienemigo Abdu Rozik, cantante de Tayikistán que padece el mismo trastorno que él. Ambos se han retado a una pelea de exhibición, pero no han podido realizarla. Sin embargo, durante el UFC 267 realizado en Abu Dabi se vieron las caras y tuvieron que separarlos. Uno de los combates del año en #UFC no tuvo lugar dentro del octógono 😂



La que liaron #Hasbulla y #Abdurosik en #UFC267



📽️: @amirkingkhanpic.twitter.com/XnTICfTwLA— DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2021

