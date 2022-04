‘La Casa de los Famosos 2’: fecha de estreno y quiénes participarán en el reality de Telemundo

Ante el enorme éxito de ‘La Casa de los Famosos’ en 2021, el reality show regresa con una segunda temporada.

Desde que terminó la primera edición, Telemundo no tardó mucho en anunciar que la casa reabriría sus puertas para una nueva entrega con nuevas celebridades que deberán enfrentarse al encierro, pero lo que nadie se imaginaba era que llegaría tan pronto.

Fue este miércoles, 6 de abril, que en la cuenta de Instagram de la cadena de televisión se publicó el promo oficial que revela la fecha de estreno.

“Luces, cámara y acción. #LCDLF2 viene cargada de drama, retos, romances y escándalos. ¡Prepárate para una telenovela de la vida real! Nueva temporada martes 10 mayo 7PM/6C por Telemundo!”, es lo que se puede leer en la publicación.

El post cuenta con un clip en el que dejan ver entre sombras a los integrantes de los que ya se tiene conocimiento por confirmación de la periodista Mandy Fridmann que Toni Costa forma parte de ellos.

“Te podemos confirmar de manera extraoficial que Toni Costa será uno de los talentos que estarán en la casa que cuenta con 50 cámaras que lo ven absolutamente todo”, adelantó Mandy en exclusiva para El Diario Nueva York.

Y todo parece indicar que Telemundo busca repetir ese éxito que tuvo en su primera versión en la que coronó a Alicia Machado como la ganadora de los $200,000 dólares del premio, pues también se tiene ratificado que incluyó entre sus participantes a figuras como la siempre controversial Niurka Marcos.

“¡Bebenius! Su #MamaNiu entra a #LCDLF2. No me suelten que estaremos súper conectados para ganar”, así lo confirmó la propia Niurka en su cuenta de Instagram. “Les aseguro que jamás me han visto tan cerca como me verán en este nuevo reality show de Telemundo”, aseguró en una publicación más. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Sobre el resto de los posibles candidatos se rumora que Laura Bozzo, Ivonne Montero, Mayeli Alonso, Daniella Navarro, Brenda Zambrano, Natalia Alcocer, Julia Gama, Luis “Potro” Caballero, Eduardo Rodríguez, Nacho Castano, Salvador Zerboni, Rafael Nieves, Juan Vidal, Osvaldo Ríos y El Bebeto son los que supuestamente ya firmaron contrato para formar parte del programa, según publicó la cuenta @chamonic3 en Instagram.

Respecto a la dinámica del juego, todo parece indicar que no habrá grandes modificaciones en comparación al primer formato que estuvo conformado por estrellas como Kimberly Flores, Manelyk González, Roberto Romano, Gaby Spanic, Pablo Montero, Celia Lora, entre otros. View this post on Instagram A post shared by 🅒🅗🅐🅜🅞🅝🅘🅒 🐍❦☽✰ (@chamonic3)

Sigue leyendo: A Christian de la Campa y a Cristina Eustace poco les duró el amor fuera de La Casa de los Famosos

– Carmen Salinas quería que Alicia Machado ganara “La Casa de los Famosos”, y se le cumplió

– Manelyk González reacciona a la supuesta traición de Alicia Machado

– Edwin Luna y Kimberly Flores recurren a terapia para salvar su matrimonio tras la participación de ella en La Casa de los Famosos