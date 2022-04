La primera dama de Ucrania reveló las palabras que le dijo su esposo cuando Rusia los invadió

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, ha pasado para la revista Vogue Ucrania donde ha hablado abiertamente sobre su sentir tras la invasión de Rusia el pasado 24 de febrero.



De acuerdo con la esposa de Volodymyr Zelnsky un sonido de “clunk” los despertó las primeras horas de aquel jueves; su esposo simplemente le dijo “Empezó”.



“Es todo lo que dijo”, reveló Olena Zelenska de 44 años en la entrevista.



Asimismo, señaló que de manera inmediata no entendía qué era esa explosión y que su esposo, el primer ministro Zelensky, ya estaba enfundado en un traje “como siempre”.



Además, señaló que fue la última vez que vio a su esposo con quien se casó en 2003 con camisa blanca y traje negro: “A partir de entonces (lo vio enfundado) en ropa militar”.



También recordó que su esposo le pidió que reuniera lo esencial, así como documentos precisos “por si acaso” y luego salió de casa.



Contrario a lo que muchos llegaron a creer, Olena Zelenska señaló que nunca cayó en pánico, pero sí “tal vez en confusión”, además, describió que un día anterior a la invasión fue un día de trabajo “normal”, pero habían estado un poco “tensos”.



Y es que según la primera dama, desde hace un tiempo se había hablado de una posible invasión, pero era casi “imposible creer que esto sucedería”.



Sobre cómo trataron el tema con sus hijos, Olekasandra, de 17 años, y Kyrylo, de 9, indicó que tiempo atrás ya habían hablado el tema con ellos y simplemente: “No había necesidad de explicarles nada a los niños. Lo ven todo, al igual que todos los niños de Ucrania. Seguramente esto no es algo que los niños deban ver, pero los niños son muy honestos y sinceros. No puedes ocultarles nada, por lo tanto, la mejor estrategia es la verdad”.



Olena Zelenska también tuvo unas duras palabras para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien no dudó en calificar de tirano y aseveró que los ucranianos están unidos para resistir la agresión y luchar por su libertad.



“Todos los ucranianos primero, y luego todos los demás. (Vladimir Putin) quería dividirnos, destrozarnos, provocar una confrontación interna, pero es imposible hacer esto con los ucranianos”, contó.



Si bien, no lloró el día de la invasión, Olena Zelenska lo hizo por al menos una semana de pensar que nunca volvería a ver a sus seres queridos.



Te puede interesar: