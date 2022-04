Danna Paola posó con un diminutivo traje de baño y sube la temperatura de sus seguidores

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Danna Paola se mostró en su cuenta personal de Instagram con un diminutivo traje de baño disfrutanto de un día de descanso, publicación que acompañó con el siguiente mensaje: “Bajo los efectos de la luna llena”.

La mexicana compartió esas dos fotos y al momento de la publicación de esta noticia llevaba al menos más de 1 millón de ‘me gusta’ y superaba los 3.600 comentarios.

‘Mamasitaaaaaaaaa’, ‘Cuerpazoooooooo’, ‘Estás bien chula’, ‘Soy yo o estás más flaca? Después de Élite la extraño mucho’, ‘Llévense a esta y traigana la Danna que no era igual a las demás’, ‘La más hermosa del mundo’, ‘No puedo con lo hermosa que eres’, ‘Mucha belleza para mis ojos’, fueron parte de los comentarios divididos que le dejaron en la mencionada publicación.

La actriz reconocida por su interpretación en la serie ‘Élite’ dejó a más de uno con la boca abierta al publicar dos fotos junto a una palmera en medio de un día bastante soleado, mientras vestía un traje de baño color plateado y ceñido al cuerpo que le resaltaba su esbelta figura que muchos le han criticado al decir que está demasiado delgada.

No sería la primera vez que publicaría fotos con vestuarios un poco sexys y atrevidos dejando asombrados a su más de 33 millones de seguidores de la red social de la camarita.

Sin embargo, hace poco la cantante de ‘Oye Pablo’ manifestó que desde hace al menos unos 15 años se encuentra atravesando por ataques de ansiedad y de pánico y con el pasar del tiempo fue aumentando tras no haber sido tratado de manera correcta por un especialista, dio a conocer en el podcast ‘Se regalan dudas’

“A mí las decisiones me causan una ansiedad… Elegir algo que va a ser definitivo me da un miedo. Cuando más grande eres, más lo tratas de esconder, pero a mí, pero a mí me ha pasado todo lo contrario. Más me ha liberado decir ‘está bien, me está pasando esto y me voy a dar el tiempo'”, expresó.

