ExManchester United Patrice Evra se sincera: “El fútbol me salvó, vendía drogas y comía hamburguesas de la basura”

El exjugador del Manchester United, Patrice Evra lanzó una dura confesión durante su vida como adolescente durante un programa en ‘BBC One’, todo esto como parte de la campaña de su autobiografía titulada ‘I Love This Game”.

Según reveló en esta ocasión el lateral izquierdo, se refirió a sus tiempos como adolescente y todo lo que tuvo que hacer para sobrevivir, aunque eso represente hacer cosas incorrectas.

“He vendido drogas, he mendigado y he trabajado en una tienda de televisores. Uno no es cierto“, señaló al entrevistador, para segundos después revelar que “no vendía televisores“.

Refiriéndose a cuando mendigaba, Evra apuntó a que esperaba hasta altas horas de la noche cuando lanzaban los restos de comida a la basura para hurgar en ella y poder comer.

“A veces, a medianoche, cuando tiran los ‘Big Mac’ fríos, íbamos a recogerlos a la basura. Tras la marcha de mi padre, todo fue un caos“, reveló.

Además, para poner en contexto, el también exjugador de la Juventus proviene de una familia de 24 hermanos en la que su papá los abandonó y tuvo que hacer lo necesario para poder sobrevivir.

“El fútbol me salvó”, confesó. “Cuando tenía 17 años viajé a Italia [pasó por Marsala y Monza antes de fichar por el Niza en 2002]. Recuerdo que entré en mi habitación y había chaquetas y pantalones a disposición. Llamé a mi mamá y le dije: ‘Esto es el cielo, la gente nos sirve la comida y tenemos dos tenedores a un lado y dos cuchillos en el otro”, cerró.

