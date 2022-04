A los nueve años empezó a robar, hoy con 58 años ofrece consejos para protegerse de los ladrones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Darryl Kennedy, de 58 años, reveló sus mejores consejos para protegerse de los ladrones, incluso compartió los lugares donde un ladrón jamás buscaría objetos de valor.



De acuerdo con News Week, el ex ladrón empezó a robar a los nueve años y después de 50 años de ser un delincuente quiere ayudar a los propietarios de viviendas a protegerse de personas como él.



“Ahora soy una persona diferente y quiero usar lo que sé para erradicar el robo”, fueron las palabras que replicaron en el medio antes señalado.



Además, se animó a compartir consejos para frustrar a los ladrones, como por ejemplo, escondiendo objetos de valor donde los ladrones jamás se detendrían a mirar, incluidos los bolsillos de los sacos.



“La gente no se da cuenta de cuál es la mejor manera de proteger sus hogares; es más que instalar cámaras de circuito cerrado de televisión y cerrar las puertas con llave”, explicó.



Darryl Kennedy no es cualquier ex ladrón, el hombre ganó reputación en todo Reino Unido por haber robado gatos de su país y otras partes del mundo. Además, dirigió a una banda de delincuentes profesionales.



El hombre se centraba en el robo de casas de ricos y famosos, a los que no sólo les robaba diamantes, sino otras joyas preciosas y después de iba del lugar sin dejar astro alguno.



A sus 58 años ha estado cuatro veces en prisión, la última vez que pisó la cárcel fue en 2019 y una vez que salió decidió ser un hombre diferente.



“Tuve una larga carrera irrumpiendo en hogares de todo el mundo, completaba 15 en un día”, contó.

Kennedy contó que con los objetos robados se daba una gran vida; financiaba sus vacaciones y estancias de lujo, pero esa vida le cansó y ahora busca que la gente deje de ser víctima de los amantes de lo ajeno.

