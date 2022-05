Manny Cruz: Ganó ser la revelación de ‘Tu Cara Me Suena 2’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Como bien dijo Angélica Vale, fue la gran sorpresa de ‘Tu Cara Me Suena 2’. Ganó la primera gala interpretando a David Bisbal y luego a Mario Domm de Camila, y aunque el triunfador de esta segunda temporada de Michael Stuart, él la peló hasta el último minuto.

¿De quién hablamos? de Manny Cruz quien no se lazó con el trofeo, pero ganó ser la revelación de ‘Tu Cara Me Suena’, y un gran público que se sumó al que ya lo seguían escuchando sus merengues, baladas y música urbana.

¿Qué tuvo Manny para llegar tan lejos y ser casi el ganador? Además de talento, y carisma, su simpatía, su entrega, no tenerle miedo a nada y asumir cada reto como el último lo llevaron a subirse al escenario de ‘Tu Cara Me Suena’ con la seguridad de que lo iba a dar todo, independientemente del resultado.

Como te mencionamos más arriba, su debut con David Bisbal cantando ‘Ave María’, no solo le dio el primer triunfo, sino que se sorprendió hasta así mismo pues como confesó, jamás pensó que podría bailar como el cantante español.

Juan Luis Guerra, Prince Royce, Chayanne, y hasta esta final Carlos Vives, mostraron que Manny Cruz, además de lo que hemos visto en estos 12 años de carrera, tiene un talento por encima de lo imaginado hasta por él mismo.

Una muestra fue la segunda gala que ganó cuando interpretó un increíble Mario Domm, tanto que este viernes se lo cruzó en la boda de Francisca Méndez-Zampogna donde ambos cantaron, y el vocalista de Camila lo felicitó por lo que hizo y hasta le dijo que se parecía más a él que él mismo. View this post on Instagram A post shared by Tu Cara Me Suena (@tucaramesuenamxus)

Lo cierto es que este joven cantautor, amante de su familia y de Dios por encima de todo, de sonrisa eterna y chiste inocente de manera constante, ha encontrado en ‘Tu Cara Me Suena’ hacer que su público tenga más ganas de él y, sobre todo, explorar nuevos mercados o por lo menos visitarlos nuevamente pero como más fuerza. Este 21 de mayo se presentará en New York, y después lo hará en México, en donde su imagen a través del show se ha vuelto muy popular y exitosa. View this post on Instagram A post shared by Manny Cruz (@mannycruzrd)

REVIVE AQUÍ SU DÚO JUNTO A CHRISTIAN DANIEL DE CARLOS VIVES Y YATRA: View this post on Instagram A post shared by Tu Cara Me Suena (@tucaramesuenamxus)

