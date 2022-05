Niño de 14 años que jugaba con su hermano cae en un pozo de 40 pies en Carolina del Sur

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Momentos de verdadera angustia fueron los que vivieron los padres de Jaylen Byers quien cayó en un pozo de 40 pies mientras jugaba con su hermano en una localidad de Carolina del Sur.



De acuerdo con el infante de 14 años en su mente solo tiene recuerdos de estar bajo el agua: “Simplemente me caí. Mientras me caía, sólo recordaba estar bajo el agua”.



En entrevista para 7NEWS, Jaylen Byers señaló que había un trozo de concreto encima del pozo y cuando se paró sobre él se derrumbó y cayó al vacío.



“Me quedé impactado. Estaba asustado. Yo estaba como ‘¿Qué está pasando? ¿Cómo me caí aquí abajo?’ No esperaba que fuera un pozo. Hice mi mejor esfuerzo para nadar de regreso. Vi una tubería y estuve colgado de ella todo el tiempo”, narró.

Tan pronto cayó Jaylen Byers al pozo, su hermano corrió a contarle a su padre lo que había pasado y llamaron al 911 para recibir ayuda. Los bomberos de Gaffney City llegaron hasta el lugar y rescataron al menor de edad.



Una vez que Jaylen Byers estaba fuera de peligro, indicaron que el menor estaba flotando en el agua.



“Ellos (los bomberos) me agarraron. Los estaba abrazando como si fuera un abrazo. Me ayudaron mucho. Estoy agradecido”, dijo Jaylen Byers.



La madre del menor dijo haberse sentido angustiada de no poder volver a ver su hijo nunca más: “Creo que ese es el mayor temor de los padres, no poder ayudar a su hijo cuando lo necesita y no verlo nunca más. El me dijo ‘mamá, mis brazos y mis piernas se están cansando. Estoy asustado, por favor, date prisa”.



Aunque el menor de edad no sufrió una fractura, fue trasladado a un hospital donde pasó la noche: “Estoy un poco adolorido, pero estoy agradecido de estar aquí viviendo un día más”.



Te puede interesar: