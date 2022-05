Pablo Montero niega veto por parte de la familia Fernández

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Al parecer Pablo Montero está en la mira de los hijos de Vicente Fernández, pues ahora se dice que fue amenazado y vetado por Alejandro y Gerardo, esto debido a su participación en la serie no autorizada producida por Televisa-Univisión sobre la vida del “Charro de Huentitán”.

Así lo afirmó Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube, espacio en el que, además, señaló que los hermanos Fernández terminarán con la carrera de Pablo por haber cometido una “traición” en contra de su familia.

“Lo tienen bloqueado los Fernández de todos los palenques, donde se vaya a presentar Alejandro Fernández. Pablo Montero no puede ir, lo tienen vetado”, indicó el periodista agregando que Montero ya recibió una llamada de Alejandro y Gerardo diciéndole “para nosotros estás muerto”.

Ante esta versión, Pablo Montero rompió el silencio y salió a desmentir a forma de derecho de réplica, los señalamientos hechos sobre el supuesto “veto” en palenques.

“Eso no es cierto, yo no sé de dónde salió ese comentario, esa información, pero yo estoy en muchas ciudades anunciado, en distintos palenques en México, Estados Unidos, en Sudamérica, pero la verdad es que no es cierto eso. Y es algo que hay que aclararlo”, dijo en conversación con Gustavo Adolfo.

Respecto a su relación con los miembros de la dinastía, el cantante reiteró que solo mantiene contacto con el primogénito.

“Con la única persona que tengo contacto y he tenido contacto siempre es con Vicente Junior. Le mandé algunas escenas, algunas canciones. Le mandé ‘Platiqué con mi gallo’, una canción muy bonita y me dijo: ‘se me enchinó la piel y estoy oyendo a mi papá’. Es muy bonito que su hijo mayor me haga ese comentario porque lo he hecho con mucho respeto y profesionalismo”, señaló.

Desde que Televisa anunció que Juan Osorio estaba trabajando en una serie basada en la vida de Vicente Fernández, la familia expresó su inconformidad e intentaron de todas las formas posibles detener la transmisión de los capítulos en televisión, incluso doña Cuquita dijo que su esposo nunca hubiera permitido que Pablo Montero lo interpretara en televisión.

Sin embargo, la serie no autorizada, titulada ‘El último rey: el hijo del pueblo’, ya estrenará su segunda temporada este próximo 16 de mayo. View this post on Instagram A post shared by El Último Rey (@elultimoreymx)

