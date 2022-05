Payton Gendron, responsable de la masacre racista de Buffalo pretendía seguir matando, según las autoridades

El comisario de policía de la localidad de Buffalo, Nueva York, Joseph Gramaglia, afirmó que el joven 18 años que asesinó a diez personas, casi todas negras, el pasado sábado en un supermercado planeaba seguir matando.

En una entrevista para la cadena CNN, el comisario dijo que de acuerdo con las evidencias, el asaltante, que se entregó a la policía luego de cometer el acto violento, tenía planes “de continuar disparando a gente”.

“Incluso habló sobre la posibilidad de ir a otra tienda” después del primer ataque, afirmó Gramaglia a la cadena.

“Este hombre, en su corazón, mente y alma, no sé cómo se detiene ese tipo de odio. Esa es solo una persona malvada”, dijo el comisario, según comentó la periodista Andrea Mitchell a través de su cuenta en Twitter.

El funcionario hizo una referencia especial para la labor de los oficiales que estuvieron a cargo de detener el acto violento; afirmó que “si no fuera por las acciones de Aaron Salter, un detective jubilado ya fallecido que valientemente dio pelea… habría habido más (víctimas)”.

On preventing the Buffalo shooting, @BPDAlerts Joseph Gramaglia: “This man – in his heart, mind and soul – I don't know how you stop that kind of hate. That's just an evil person.” #AMRstaff — Andrea Mitchell (@mitchellreports) May 16, 2022

El joven de 18 años, Payton Gendron, se trasladó desde Conklin, una localidad al sureste de Buffalo, y se estacionó en el aparcamiento del supermercado Tops hacia las 14:30 hora local (18:30 GMT); iba armado y con un chaleco antibalas.

En el estacionamiento del local mató a tres personas y luego entró para continuar con la masacre.

El joven blanco mató a un total de diez personas e hirió a otras tres, en su mayoría de color.

Las declaraciones del comisario Gramaglia para CNN, fueron ratificadas poco depués para ABC News, según informó el medio vía Twitter. 18-year-old who allegedly gunned down 10 people at a grocery store in Buffalo would have continued his rampage had he not been stopped, Buffalo Commissioner Joseph Gramaglia tells ABC News.



Former FBI agent Brad Garrett joins @dianermacedo to discuss. https://t.co/WU0TwqEo1I pic.twitter.com/KjyClSSCxK— ABC News Live (@ABCNewsLive) May 16, 2022

También le puede interesar:

–Biden hace un llamado a frenar el “odio” tras tiroteo en supermercado de Buffalo que dejó 10 muertos

–Banderas en Nueva York ondearán a media asta en homenaje a las víctimas de la masacre en Buffalo

–Padres de Payton Gendron, sospechoso del tiroteo en Buffalo, fueron entrevistados por investigadores federales