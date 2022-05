Geraldine Bazán denuncia a conductor de Uber por robarle sus pertenencias

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Geraldine Bazán tomó sus redes sociales para informar que sufrió un robo por parte de un conductor de Uber, una plataforma de servicio de transporte.

Afortunadamente la actriz no vivió en carne propia el asalto, pues solicitó un servicio mediante la aplicación para enviar un paquete y todo iba bien hasta que el conductor lo recibió y arrancó, pero decidió cancelar el viaje.

La ex de Gabriel Soto dice que ya se ha comunicado con la empresa, pero que no le responden. Eso le frustra y es por eso que recurrió a sus redes pidiendo ayuda a sus seguidores para localizar al chofer que huyó con sus pertenencias, que son “de vital importancia para su trabajo”.

“Amigos de Uber necesito su ayuda urgente. Se le entregó al conductor un paquete para envío, lo recibió, arrancó e inmediatamente después canceló el viaje con mis artículos en su poder. Ya intenté hacer contacto por medio de la aplicación sin ningún éxito. Por favor necesito mis cosas, son de vital importancia para mi trabajo”, escribió la actriz en Instagram.

Posteriormente, Geraldine decidió compartir una captura de pantalla donde se aprecian los datos del chofer con el fin de que alguien lo reconociera y se pusiera en contacto con él.

“Amigo Héctor Miguel, conductor de Uber México, por favor necesito recuperar mis cosas. Si alguien lo conoce díganle que se ponga en contacto conmigo. Estoy desesperada”, expresó.

Hasta el momento, la actriz no ha revelado si Uber ya pudo resolver su problema o si ya obtuvo una respuesta por parte del conductor.

Quienes prefieren usar aplicaciones de transporte como Uber para tener un viaje mucho más seguro, ya no podrían estar tan confiados, pues en menos de una semana dos famosas han denunciado delitos a manos de los conductores.

Por desgracia Paulina Goto decidió abandonar el vehículo en el que viajaba cuando este aún estaba en movimiento, ya que el chofer la hizo sentir amenazada por sus actitudes.

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla”, relató.

“Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, agregó Goto en la publicación que hizo en Twitter.

.🚨 @Uber_MEX @Uber_Support por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien. pic.twitter.com/bwBVhTdmK4— Paulina Goto (@soypaulinagoto) May 14, 2022

