Europa tampoco se salva: el vandalismo retrasó la final de la Champions League [Videos]

Insólito, de esta forma se podría describir lo que pasó en el Stade de France, antes de la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool. El partido se retrasó por espacio de 30 minutos, a causa de problemas en los accesos al estadio a las afueras de París, según informó UEFA.

Champions League Final doesn't look like much craic at the minute. 😳 pic.twitter.com/6UVfWY23Ml— Eighteen88.co.uk (@CelticExchange) May 28, 2022

“La organización alrededor del estadio no es propia de una final de Champions. Usar gas lacrimógeno en zonas con niños y fans que no tienen nada que ver es peligroso”, declaró Marvin Matip, hermano del central del Liverpool Joel Matip, a los micrófonos de Sky Sports. Small number of fans running through gates at Stade de France, security unable to stop them, lots of fans still to be allowed in #ChampionsLeague #liverpool #realmadrid pic.twitter.com/Do1cwPYlig— John Watson (@JohnWatsonSport) May 28, 2022

La información se dio poco más de un cuarto de hora antes del inicio del encuentro, previsto inicialmente a las 3:00 pm (hora de Nueva York) y fue comunicada a los espectadores. Buena parte de las gradas del Stade de France, que alberga casi a 80,000 espectadores, estaban vacías a esa hora. Incredible scenes outside Stade de France with Liverpool fans struggling to enter.

It is pointed that approx 30k Liverpool fans more came to Paris ticketless.

French police definitely had some logistics issue, 30 minutes to go and half Liverpool stand still empty #LFCRMA pic.twitter.com/j4YmVLkatG— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 28, 2022

Vandalismo en la final de la Champions

En los aledaños del estadio se registraron algunos incidentes con hinchas. La policía alertó de varios intentos de superar de forma indebida el perímetro de seguridad montado en torno al estadio, tal como reseña la agencia de noticias Efe. En los videos difundidos en las redes sociales se evidencia el vandalismo. 🏆⚽️ #UCLFinal



😮 Los cuerpos de seguridad intentan parar a los aficionados que se intentan colar con patadas y empujones



#️⃣ #DeParísACibeles #UCL



📹 vía: @antonmeana pic.twitter.com/kTJBzPGryr— Carrusel Deportivo (@carrusel) May 28, 2022

“He estado en bastantes finales de Champions, Eurocopas y Mundiales. Lo que está pasando en el Stade de France no lo vi nunca antes. Hay grupos de franceses en los alrededores del estadio agrediendo y robando a los aficionados. No hablo de oídas, lo he visto yo”, indicó el periodista Sergio Santos en Twitter. Gastarte 500 euros en una entrada para que te gaseen en la cara. Vergonzoso. #UCLfinal @MarkOgden_ pic.twitter.com/Khb1C2pxad— A. Gabilondo (@AS_AGabilondo) May 28, 2022

El Real Madrid clasificó para esta final luego de remontarle (3-1) al Manchester City en la semifinal de vuelta (la ida terminó 4-3 en el Etihad Stadium). El Liverpool, por su parte, se impuso con marcador global de 2-5 (2-0 la ida y 2-3 la vuelta) contra el Villarreal. Bastantes franceses sin entrada han accedido al estadio. Los que aparecen en este vídeo están en una zona donde sólo pueden estar seguidores con entrada.



Su tono no es precisamente amigable. pic.twitter.com/JzT6zVuLFL— Sergio Santos (@Santos_Relevo) May 28, 2022

