Esta fue la última publicación que Shakira le dedicó a Gerard Piqué

El 13 de marzo del año 2022 fue el día en el que Shakira le dedicó una última publicación a Gerard Piqué en su cuenta de Instagram. La colombiana festejó, publicando una foto de Piqué en el campo, que el futbolista español del FC Barcelona llegó a los 600 partidos.

La cantante le dedicó unas hermosas palabras al padre de sus hijos, de quien ahora se está separando tras fuertes rumores de infidelidad.

“600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, escribió Shakira en ese momento junto a la imagen en la que Piqué levanta sus manos y celebra.

La separación de la pareja fue confirmada por la misma pareja a través de un comunicado difundido a través de la agencia de comunicaciones de Shakira.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, dijeron en el comunicado.

La presunta infidelidad del futbolista español a la cantante colombiana se dio a conocer a través del podcast ‘Mamarazzis’, del medio español El Periódico. A partir de allí se desató el escándalo que actualmente rodea a la pareja.

Se dice que Piqué ya está viviendo nuevamente en su apartamento de soltero en Barcelona y que debe tocar el timbre de la casa que compartía con Shakira para poder entrar.

Durante estos días se hicieron públicas unas imágenes de Shakira sobre una ambulancia y se rumoró que la cantante colombiana había sufrido un ataque de ansiedad y debió recibir atención médica. Luego de confirmar que se está separando, la artista comunicó que su padre fue quien sufrió un accidente por el cual fue llevado a una Florida para recibir la atención que necesitaba.

