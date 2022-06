Con mordida en la oreja: boricua Edgar Berlanga “imita” a Mike Tyson y reina en Nueva York [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar de que venció por decisión unánime al colombiano Alexis Angulo, el puertorriqueño Edgar Berlanga se vio deslucido en la pelea estelar de 10 asaltos de la cartelera de Top Rank, celebrada este sábado en el Teatro Hulu del Madison Square Garden (Nueva York).

Berlanga really tried to BITE ANGULO'S EAR 😳pic.twitter.com/EORKZrHDKc — FanDuel (@FanDuel) June 12, 2022

Con tarjetas de 98-92, 99-91 y 99-91, los jueces determinaron el triunfo para ‘The Chosen One‘, de padres puertorriqueños, quien extendió su invicto a 20 victorias, con 16 nocauts. Sin embargo, el pleito estuvo más parejo de lo previsto.

Ante el veterano Angulo (27-3, 23 nocauts) y con el Salón de la Fama Miguel Cotto y la campeona Amanda Serrano entre el público, Berlanga lució robótico y conforme con sus jabs. A pesar de su dominio, en el cuarto asalto estuvo sangrando por la nariz.

https://t.co/jzqYjDzjnN Undefeated super-middleweight prospect Edgar Berlanga tried to bite opponents ear in scenes… https://t.co/yckFo6LMTL pic.twitter.com/4fxn4VhRYX— Boxing Historia (@BoxingHistoria) June 12, 2022

Mordida a lo Mike Tyson

Durante el séptimo asalto, las cámaras de la transmisión y de los espectadores evidenciaron el momento en el que el puertorriqueño se inclinó sobre el cuello del colombiano en un agarre para morderle la oreja, antes de que el árbitro pudiera separarlos.

“Estaba tratando de hacerme pasar por Mike Tyson”, dijo Berlanga de forma irónica en la conferencia de prensa posterior a su triunfo. Además, argumentó que lo hizo porque su rival utilizaba los codos de forma desproporcionada cada vez que se encerraban en el clinch.

Did Berlanga tried to bite dudes”’s ear Mike Tyson style? #BerlangaAngulo pic.twitter.com/7eYjwoqU7w— gifdsports (@gifdsports) June 12, 2022

“Estaba listo para morderlo. Dijimos que si conectábamos un tiro limpio, si se va, se va; pero si pudiéramos boxearlo 10 asaltos, eso fue exactamente lo que hice y quería hacer eso”, agregó el nacido en Brooklyn.

De esta forma, Edgar Berlanga retuvo su corona de la Organización Norteamericana de Boxeo. El título no estuvo en juego, en vista de que Alexis Angulo no cumplió con el peso de 168 libras para la contienda el pasado viernes. The Chosen One boxed his way to 20-0 tonight 💪@BoostMobile x #BerlangaAngulo pic.twitter.com/B7fnWxZJC2— Top Rank Boxing (@trboxing) June 12, 2022

