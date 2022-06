Britney Spears y Sam Asghari ya escogieron el lugar donde pasarán su luna de miel, ¿dónde irán?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Britney Spears cumplió su sueño de pasar por el altar con su prometido, el bailarín y modelo Sam Asghari, a principios de este mes de junio, y ahora los dos enamorados estarían planificando su correspondiente luna de miel.

Fuentes cercanas a la diva del pop, quien recuperó su libertad y autonomía personal el pasado mes de octubre tras 13 años de opresiva tutela legal, espera poder disfrutar de una estancia muy romántica en Hawái o, en palabras de sus allegados, en “algún lugar internacional”.

Teniendo en cuenta que el también actor acaba de estrenar su película ‘Hot Seat’, este viaje de enamorados solo podrá producirse una vez haya terminado la gira promocional en la que se ha embarcado el guapo artista.

“Quieren ir a Hawái o a algún lugar internacional”, ha revelado un informante del entorno de Britney.

Después de liberarse del férreo control que ejercía su padre Jamie sobre sus finanzas y otros aspectos muy personales de su vida, Britney se ha convertido en una mujer “nueva” e “intrépida”.

Su enlace con el hombre que más le apoyó durante las etapas más duras de su vida reciente también ha contribuido a intensificar esa valentía, que además ha mejorado sustancialmente la dinámica sentimental de los dos enamorados.

“Britney se siente muy intrépida y no podría ser más feliz desde que se casó con Sam. Siente que ha empezado de nuevo, que es una mujer completamente nueva”, ha añadido la misma fuente.

Por otro lado, los últimos rumores que giran en torno a la princesa del pop señalan que habría despedido a todo su equipo de seguridad a raíz del incidente que tuvo lugar el mismo día de su boda.

Jason Alexander, su primer marido y la persona con la que Britney estuvo casada durante solo 55 horas en el año 2004, trató de colarse en su mansión para reventarle la fiesta.

“Ha despedido a todo su equipo de seguridad y ha hecho una revisión completa de su plantilla. Se sentía muy insegura, ya que las medidas de protección en su boda fueron un desastre”, ha explicado otro miembro de su círculo más estrecho al portal de noticias E! News. Britney Spears' ex-husband Jason Alexander breaks into her home and crashes her wedding on Instagram Live:



“Where’s Britney? I'm here to crash the wedding.” pic.twitter.com/rgTjE0mmVe— Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2022

