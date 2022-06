Britney Spears revela por qué no invitó a su familia a su boda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Continúan surgiendo más detalles de la íntima boda de Britney Spears y Sam Asghari a una semana de haberse celebrado en su casa de Thousand Oaks en Los Ángeles.

Los invitados incluyeron a sus amigos cercanos y varias estrellas, entre ellas Drew Barrymore, Selena Gomez, Paris Hilton y Madonna. Sin embargo, la familia de Britney no estuvo presente.

Hubo informes que indicaban que su hermano, Bryan, fue invitado a la ceremonia, pero la famosa cantante desglosó las razones por las que no quería tener a nadie de su familia en un día tan especial.

En una publicación de Instagram ahora eliminada, la princesa del pop dijo que el dolor al que fue sometida por su familia en todo lo relacionado con su tutela ha sido motivo más que suficiente para que no fueran invitados a su boda.

“Les encantaba decirme qué hacer y tratarme como si nada”, comenzó expresando y luego recordó las veces que Bryan no le permitió tomar un sorbo de alcohol después de sus shows.

“Nunca fuiste invitado a mi boda. ¿De verdad crees que quiero a mi hermano que me dijo que no a un Jack and Coke durante 4 años? Me lastimaste y lo sabes”, sentenció cansada de fingir que todo estaba bien entre ellos.

“Sé que eres mi sangre y sí, la sangre es profunda, pero ninguna familia mía haría lo que ustedes me hicieron“, señaló.

Sus hijos, a quienes comparte con su ex Kevin Federline, tampoco asistieron a la boda, pero le desearon lo mejor: “Están felices por su madre y tienen la esperanza de que Sam y Britney estén comenzando un gran futuro juntos”, expresaron en un comunicado emitido por el abogado de Kevin.

Spears y Asghari se vincularon sentimentalmente por primera vez después de que se conocieron en el set del video musical “Slumber Party” de la cantante.

La boda de la pareja también se produce pocas semanas después de que Britney y Sam compartieran la desgarradora noticia de que la cantante había tenido un aborto espontáneo.

“Con nuestra más profunda tristeza, tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagroso al principio del embarazo. Este es un momento devastador para cualquier padre”, anunciaron. View this post on Instagram A post shared by Sam Asghari (@samasghari)

