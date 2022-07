Nicki Minaj tiene sus propias papas fritas, se llaman Barbie-Que

La cantante Nicki Minaj está lanzando Barbie-Que, su propio sabor de papas fritas en colaboración con Rap Snacks.

La marca de papas fritas está usando el nombre del apodo que los fans le han dado a Minaj (Barbie) para el nuevo producto con la imagen de la rapera.

Oh, was there some news yesterday?? #NickiMinajIsComing hit up https://t.co/cdfQ4FB51T to sign up for updates! pic.twitter.com/l9an7iPYrA

— Official Rap Snacks (@RapSnacksNow) July 1, 2022