Grave accidente en la Fórmula 1: coche de Guanyu Zhou patinó de cabeza y se volcó contra el muro de contención [Video]

El Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 estuvo interrumpido al momento de la salida, como consecuencia de un escalofriante accidente que sufrió el chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo). Luego de recibir un toque del inglés George Russell (Mercedes), el vehículo del chino salió disparado boca abajo y se estrelló contra una valla en la que se encontraban varios espectadores.

Este choque en Silverstone provocó una reacción en cadena que también afectó al francés Esteban Ocon (Alpine), al japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y al tailandés Alex Albon (Williams), quien se llevó golpes por todos los lados. En medio de la emergencia, Russell se bajó de su monoplaza para ver el estado en el que se encontraba Zou, quien fue trasladado al hospital por precaución.

“Luego de su accidente, Zhou se sometió a controles en el centro médico. No hubo heridas importantes”, anunció Alfa Romeo en Twitter, minutos después del accidente. Después de que le dieran el alta médica, el piloto asiático informó en sus redes que se encuentra en perfectas condiciones: “Estoy bien, todo despejado. El Halo me salvó. ¡Gracias a todos por sus amables mensajes!”. I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0— 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@ZhouGuanyu24) July 3, 2022

Campeón español y podio para Checo

Por su parte, el español Carlos Sainz (Ferrari) consiguió este domingo su primera victoria en la Fórmula 1, luego de titularse con el Gran Premio de Gran Bretaña. De esta forma, firmó la victoria número 33 para España en la categoría reina el automovilismo; nueve años después de la última que logró el doble campeón mundial Fernando Alonso (Alpine), autor de las otras 32.

No sé qué decir, es fascinante. Mi primera victoria en mi carrera 150 en la F1, con Ferrari y en Silverstone. Es increíble. Es un día especial. No ha sido fácil, para nada; pero, al final, ha sido un fin de semana muy especial. Es alucinante”. Carlos Sainz

🗣️ "Lo importante antes que nada es que Zhou está bien. Fue un momento de miedo. Todo el reconocimiento para el staff y los médicos"



George Russell abandonó su auto tras la bandera roja y corrió a ver al piloto chino que afortunadmente no sufrió daños.



📸 ¡La imagen del día! pic.twitter.com/Vnmu8YIhzV— ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 3, 2022

El español, de 27 años de edad, se impuso por delante del mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) y del siete veces campeón del mundo, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quien concluyeron segundo y tercero, respectivamente. Vale recordar que circuito albergó, en 1950, la primera carrera en la historia de la Fórmula 1.

Más imágenes del accidente en Silverstone

I hope Zhou is okay after that crash it was worse than it looked #BritishGP pic.twitter.com/RI0Z1WQ7AU— Tanya 🧚🏾‍♀️ (@Taaaanxo) July 3, 2022

Huge smash at @SilverstoneUK hoping the driver is okay. Was a scary incident #F1 #SilverstoneGP pic.twitter.com/oCzXOct1iX— The Sausage Kerb (@thesausagekerb) July 3, 2022

Así se vio en la pista el accidente de Guanyu Zhou pic.twitter.com/mjfE5Uc1kh— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 3, 2022

