Tiroteo en Filadelfia: 2 policías heridos durante la celebración del 4 de julio

Las autoridades están en la búsqueda de un sujeto que disparó a dos policías durante la celebración del 4 de julio en Filadelfia, Pensilvania, mismo que huyo de la escena, según informaron las autoridades.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 10 p.m. hora local, cerca de los eventos de celebración de Parkway Welcome America.

Un oficial de la Patrulla de Caminos de la Policía de Filadelfia sufrió una herida en la cabeza, mientras que el otro agente recibió un disparo en el hombro, mientras estaba con la Unidad de Bombas del Condado de Montgomery, según recogió Fox 29 de Filadelfia.

Sin embargo, ambos oficiales se encuentran en condición estable tras el tiroteo.

BREAKING: Crowds rushing from #PartyOnTheParkway after scores of police cars and bikes race by. Working to get more info. @FOX29philly pic.twitter.com/4jJ3P6e2cO — Dave Kinchen 🇺🇸 (@DaveKinchenUSA) July 5, 2022

Varios videos tomados en la escena y publicados en redes sociales, muestran una gran presencia policial escoltando a las personas fuera del área mientras los fuegos artificiales continúan cerca.

Otros videos muestran una multitud de al menos 100 personas que huyen del lugar donde ocurrió el tiroteo. La policía de Filadelfia está instando a los residentes a evitar el área.

“Para aquellos que buscan reunirse con sus seres queridos en Parkway, reúnanse en 1901 Vine Street frente a la Biblioteca Libre de Filadelfia. Todos los demás, eviten el área”, tuitearon.

El representante de Pensilvania, Malcolm Kenyatta, que representa el distrito 181 que incluye el norte de Filadelfia, se dirigió a Twitter para instar a todos a evitar el área. We shouldn’t have to live like this. Family after family and community after community forced to live with the gut wrenching pain of gun violence.



I’m absolutely gutted by the reports of a shooting tonight in the Philadelphia Art Museum area during the July 4th concert.— Rep. Malcolm Kenyatta (@malcolmkenyatta) July 5, 2022

“No deberíamos tener que vivir así. Familia tras familia y comunidad tras comunidad obligadas a vivir con el dolor desgarrador de la violencia armada”, tuiteó.

Kenyatta agregó: “Estoy absolutamente destrozado por los informes de un tiroteo esta noche en el área del Museo de Arte de Filadelfia durante el concierto del 4 de julio”.

Las autoridades aún no han detenido al tirador y no se han realizado otros arrestos.

