Andrés García revela que ha perdido la memoria y casi no escucha tras sufrir aparatosa caída

Andrés García se mostró débil y en cama por medio de un nuevo video en su canal de YouTube mientras un doctor le suturó con dos puntadas una herida en la cabeza que sufrió luego de una severa caída.

Lo alarmante para sus seguidores fue la forma en que tituló el material: “Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano”, donde mencionó que aunque no es la primera vez que tiene un accidente de este tipo, sí es la única ocasión en la que lo suturaron para atender la herida en la cabeza.

El histrión, de 81 años, explicó que se sintió desorientado y fue gracias a su esposa Margarita Portillo, que recibió la atención debida tras el incidente.

“Esto es una catástrofe, yo estoy confundido, si no hubiera sido por Margarita no sé qué hubiera hecho. Yo en realidad te quiero decir algo, yo no me había dado cuenta del tipo de mujer tan buena que yo tenía”, admitió.

Aunque el accidente solo le provocó una lesión en la frente, lo que realmente preocupó fue el semblante de García, que se notaba sumamente decaído, incluso, aseguró que presentía que su final estaba cerca.

“Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. Les muestro lo sucedido y todo lo que conlleva mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, describió.

Ya en entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ Andrés compartió que debido a los años de excesos con el alcohol ahora tiene problemas en el hígado, pues padece de cirrosis hepática. Por si no fuera suficiente reveló que ha perdido la memoria y casi no escucha tras sufrir la aparatosa caída.

“No sé si por la cirrosis también he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo” Andrés García

“Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores: ‘Bájale Andrés (a la fiesta) porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa terrible”, comentó.

Por cualquier emergencia, Andrés García ya tiene sus papeles en regla ante notario público. De esta manera su esposa, Margarita, y algunos de sus hijos se harán cargo de su herencia.

“Estoy poniendo las cosas a nombre de ella, la mayoría, y algunas otras a nombre de otro hijo que se lo merece, porque no todos los hijos se lo merecen”, señaló.

