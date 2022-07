Jacky Bracamontes regresó a The Ritz-Carlton en Key Biscayne para celebrar a sus hijas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Se podría asegurar que no existen niñas más festejadas que las hijas de Jacky Bracamontes y Martin Fuentes. Lo mejor es que cada celebración es un lujo, la pareja sin duda ofrece experiencias en cada ocasión especial.

Recientemente Bracamontes compartió en su cuenta de Instagram parte de la celebración del cumpleaños 8 de su hija Caro, el cual juntó con el de Renata, quien cumple el próximo 15 de julio.

Como es costumbre, la presentadora y actriz contrató a una empresa especializada para que se encargara de la organización del evento y también alquiló los espacios del The Ritz-Carlton de Key Biscayne para su realización.

No es la primera vez que Bracamontes hace eventos en The Ritz-Carlton, pues hace algunos meses hizo una fiesta en el mismo lugar por la Primera Comunión de Jacky y Caro.

En esta oportunidad las niñas pudieron disfrutar de un espacio convertido en una colorida selva. Toda la decoración fue dispuesta en un espacio en el área de algunas de las piscinas del lujoso hotel.

También se pudo ver que las niñas y sus invitados disfrutaron de la piscina, de grandes colchones inflables y de algunos recreadores que lograron que el día fuera muy divertido.

Luego de disfrutar en la piscina, las niñas pudieron maquillarse y peinarse para posar ante las cámaras y lograr grandes fotos.

The Ritz-Carlton es una lujosa cadena hotelera y su sede en Key Biscayne, una de las zonas más exclusivas de Florida, es sin duda un espacio soñado por cualquier persona.

Entre los lujos y comodidades con los que cuenta este hotel se encuentra acceso a playa privada, piscina para niños y adultos, restaurantes especializados en cocina del mundo, spa, gimnasio, centro de tenis, cancha de golf y más.

El servicio de actividades para niños y niñas es común, por lo que si se hospedan en el lugar se podrá divertirse igual que las hijas de Bracamontes. View this post on Instagram A post shared by The Ritz-Carlton, Key Biscayne (@ritzcarltonkeybiscayne)

Y la celebración no quedó allí. Luego de esta fiesta la familia viajó a Orlando para disfrutar de los parques de diversiones de la zona, los cuales son famosos y deseados por cualquier pequeño. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

