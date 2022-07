Carolina Sandoval en un ajustado traje de baño se bañó en hielo para cumplir con un reto￼

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Sandoval enfrentó una situación que retó su aguante al frío y a su ansiedad. La presentadora venezolana e influencer hizo crioterapia, una terapia que consiste en meterse en agua con hielo, a cero grados, durante algunos segundos.

En el video que la venezolana publicó en su cuenta de Instagram se observan los detalles de toda la situación. Ella cuenta que ya había tenido tres intentos de meterse al agua con hielo, sin mucho éxito. Habló de su ansiedad y le pidió a Jorge, el joven que la estaba ayudando con la crioterapia, que si le decía que la sacara de la cava con hielo lo hiciera y no se confundiera ante la petición debido a su jocosa personalidad.

El reto era estar al menos un minuto dentro del agua, pero ella logró que le bajaran el tiempo a 30 segundos, o como la misma Sandoval dijo “lo que duran 2 historias de Instagram”.

Finalmente, con su traje de baño de una pieza negro y con algunas transparencias se metió al agua helada. Al menos 30 segundos estuvo dentro del agua y en silencio. Cuando salió del agua, rápidamente la dirigieron al exterior del lugar, completamente al aire libre, mientras su cuerpo recibía el cambio de temperatura.

Con mucha felicidad, Sandoval celebró que logró cumplir con ese objetivo que tenía. Este es el texto con el que acompañó el video en su cuenta de Instagram:

“Alguien me había dicho que tener grasa en el cuerpo me ayudaría más a soportar este reto de @jorgeriverapt de #crioterapiapero comprobé que era mentira la grasa no cambia nada. Les cuento que esto era un reto para mi por muchas razones, incluida mi ansiedad porque todo se trata de un trabajo mental y pues en eso ando a diario “controlar mis pensamientos o no hacerles tanto caso”. El tema mi gente es que les agradezco mucho su apoyo para este momento…lo había intentando ya tres veces y no lograba poner mis brazos en el pecho ni sentarme en el agua congelada, pero gracias a ustedes, a @jorgeriverapt y @milcabaaby_x3 pude durar por lo menos 30 segundos. Posdata: Todos los días hay que probar algo nuevo cada día y superar tus propios retos”, dijo.

