Ángela Aguilar integra la lista de las personas más influyentes de México

La cantante Ángela Aguilar con tan solo 18 años no ha dejado de sorprender a sus fanáticos quienes la han acompañado durante su carrera profesional. En esta ocasión dejó a más de uno perplejo tras ser considerada como una de los 300 líderes más influyentes de México.

A su vez, la intérprete de ‘Tu Sangre en mi Cuerpo’ es la primera vez que aparece en una importante lista como lo es esta, y que además tiene al menos 85 % de probabilidad de volver a estar en ella el próximo año. Ángela tan solo corresponde al 2 % que fueron escogidos y que sean de la generación Z, es decir, aquellos que nacieron entre 1995 hasta el 2010.

La juventud está presente en la lista de #Los300líderes más Influyentes de Méxicoc con la presencia de la exitosa cantante @AngelaAguilar__ en ella. Esta es la primera vez que aparece en la lista. #Espectáculos pic.twitter.com/nBLiL7BXKo — Líderes Mexicanos (@LideresMexicano) July 25, 2022

El proceso de selección con el que cuentan está integrado por una gran variedad de especialistas durante los primeros tres meses del año y luego escogen 13 secciones distintas que terminan de formar la lista.

“La juventud está presente en la lista de #Los300Líderes más influyentes de México con la presencia de la exitosa cantante @AngelaAguilar_ en ella. Esta es la primera vez que aparece en la lista”, fue el mensaje que compartieron en sus redes sociales.

A su vez, la revista Líderes Mexicanos no dudó en seguir resaltando las virtudes que invaden a la hija de Pepe Aguilar. Por ello, en la categoría de entretenimiento que ofrecen detallaron que la joven desde muy pequeña ha sido exitosa, pues fue a los 3 años cuando se presentó por primera vez en un escenario. En ese momento le dieron un micrófono y cantó con su padre ‘Si vieras’.

Su vida no solo ha estado acompañada por los escándalos en los que se ha visto envuelta desde hace algunos meses, y es que una de las circunstancias más sobresalientes de su carrera fue en los Premios Latin Grammy en el año 2018 cuando tuvo la oportunidad de cantar en vivo el tema ‘La Llorona’. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

No obstante, fue hace casi 10 años cuando sacó su disco junto a su hermano Leonardo Aguilar y que además fue nombrado ‘Nueva tradición’.

Sin embargo, hasta el momento la intérprete de ‘Ahí donde me ven’ no ha emitido ningún comentario o agradecimiento al respecto.

