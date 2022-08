Laura Bozzo da por terminada su relación con Daniella Navarro y le dice de todo: “Me das asco”

Tras haber cumplido casi los 90 días de encierro juntas en ‘La Casa de los Famosos’ viviendo una relación que convirtieron de madre e hija, Laura Bozzo ahora ha despotricado contra Daniella Navarro y asegura, entre otras cosas, que la actriz venezolana sólo la utilizó.

Fue en la gala de este 2 de agosto, un día después de que se convirtiera en la doceava expulsada del reality, que Bozzo decidió no quedarse callada y aprovechó su visita al foro para anunciar que después de su participación en el reality no existirá ningún tipo de relación con Daniella; es más, para ella, “está muerta”.

Todo esta polémica se debería al noviazgo que Navarro comenzó con Nacho Casano y la cual no agradó a Laura, pues consideraba a Daniella como a una hija, sin embargo, la actriz prefirió defender su nuevo amorío con Nacho y echar a la basura la relación que formó en casi tres meses con la conductora peruana.

“Te metiste a la cama con todos”, “Qué hipócrita eres”, “Me das asco, asco, asco”, “Tres meses sobándome. ‘Mama, mama’”, “Te acostaste con tres”, “Mentirosa”, fueron algunas de las frases que pronunció Laura mientras le mostraban grabaciones de cómo inició su pelea con Daniella.

“Quiero hacer varios comentarios: me usó tres meses, me decía mamá, yo conocí a su hija, fue una relación para mí sincera”, señaló. Hablando sobre Salvador Zerboni, Laura dijo: “Ella lo quería violar”, “Cochina”, “Tú te faltas el respeto sola”.

Aunque la verdad es que Laura Bozzo tuvo para todos, pues también se expresó sobre Toni Costa y Nacho. “Quiero decir algo más, ese Nacho no representa a los argentinos. Yo no peleo con ratas”, mientras que de Toni dijo que sólo es conocido por ser el papá de Alaïa y el ex de Adamari López, quien es la verdadera estrella. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

