Biden se negó a reponder preguntas sobre allanamiento del FBI residencia de Trump de Mar-a-Lago

El presidente Joe Biden prefirió no hablar sobre el allanamiento del FBI el lunes en la propiedad de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también evitó profundizar sobre el tema en varios momentos durante su sesión informativa.

Biden no respondió preguntas en ninguno de sus eventos públicos, pues sus asistentes insistieron en que no tenía conocimiento previo de las actividades de la oficina, y remitió otras preguntas al Departamento de Justicia.

“Presidente Biden, ¿qué le dijo el fiscal general (Merrick) Garland sobre la redada de Trump?”, preguntó un reportero al final del segundo evento del día de Biden. Sin embargo, ante la insistencia del reportero, no recibió una respuesta verbal.

Posteriormente Jean-Pierre se negó a abordar el tema del allanamiento durante su sesión informativa, a pesar de la insistencia de los periodistas, quienes buscaron diferentes enfoques a sus preguntas.

“Esto no es algo sobre lo que voy a comentar hoy desde aquí”, señaló la portavoz. “Esto va al Departamento de Justicia, y ahí es donde los refiero”.

La secretaria de prensa también afirmó que la Casa Blanca se enteró al igual que el público estadounidense sobre la redada de Mar-a-Lago.

Luego, el polémico corresponsal de Fox News, Peter Doocy, le preguntó a Jean-Pierre si la administración estaba armando al Departamento de Justicia y al FBI contra los opositores políticos.

“El presidente cree en el estado de derecho. El presidente cree en la independencia del Departamento de Justicia”, respondió la portavoz de la Casa Blanca.

Entretanto, un reportero de AFP le preguntó a Jean-Pierre sobre las acusaciones republicanas de parcialidad política en el FBI.

“¿Está (Biden) seguro de que tiene un plan para abordar la forma en que a muchos estadounidense, tal vez incluso a una gran cantidad de estadounidenses, se les dice y ahora pueden creer que Donald Trump está siendo perseguido, que el estado profundo está llegando? ¿Después de ti, que el IRS y el FBI son corruptos?”, preguntó el periodista de AFP.

Jean-Pierre, tal como respondió en anteriores oportunidades, enfatizó que se está realizando una investigación criminal independiente del Departamento de Justicia.

“Su pregunta todavía me pide que comente lo que está pasando. Me apegaré a lo que he estado diciendo. Esta es una investigación criminal que es independiente del Departamento de Justicia y dejamos cualquier consulta, cualquier pregunta sobre lo que le está pasando al Departamento de Justicia“, respondió la secretaria de prensa.

Tras la redada en la residencia del expresidente Trump el lunes, las autoridades federales han dicho poco en su expediente sobre el allanamiento, en el que se cree que está relacionado con 15 cajas de documentos que Trump llevó a su casa de Mar-a-Lago en vez de ser trasladadas a los Archivos Nacionales tras dejar el cargo

Con información de New York Post

También te puede interesar:

• Candidato a fiscal general de Donald Trump en Michigan bajo investigación por presuntamente manipular máquinas de votación

• Donald Trump ataca a la estrella de la WNBA Brittney Griner detenida en Rusia: “Entró cargada de drogas”

• Columnista de Washington Post sugiere que se necesitaría una “enmienda” de límite de edad para evitar que Biden y Trump se postulen a la presidencia en 2024