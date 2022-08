Hombre de Minnesota juega al Mega Millions por primera vez: se lleva $1 millón de dólares

Un hombre se ganó un gran premio de $1 millón de dólares en el sorteo de Mega Millions. El jugador adquirió un boleto para el sorteo del 3 de julio, y esa era la primera vez que compró uno para jugar al Mega Millions.

La razón por la que se convenció de participar era que ese día estaban en juego $1,300 millones de dólares por lo que decidió probar suerte. El hombre compró dos boletos en la tienda Holiday Stationstore en la ciudad de Forest Lake, Minnesota.

Después de revisar su boleto el sábado después del sorteo, se dio cuenta de que había acertado a todos los números excepto uno, lo que lo hacía acreedor a un premio de $1 millón de dólares.

Cuando se le preguntó si ya había pensado qué le gustaría hacer con el dinero del premio, el ganador respondió: “¡Ni un poco!”. Todavía no creemos que sea real, así que no podemos gastar lo que aún no tenemos. Tenemos hijos y nietos, ¡así que definitivamente haremos algo divertido!”.

La tienda Holiday Station Stationstore que vendió el boleto ganador está ubicada en 1208 W. Broadway Ave. en Forest Lake. El local ganó un bono de $5 mil dólares por vender el boleto de $1 millón.

El otro boleto ganador de Mega Millions de $1 millón de dólares que se vendió en Minnesota el 29 de julio se compró en la tienda Casey’s General en la calle 7295 University Ave. N.E. en la ciudad de Fridley.

En el caso de este boleto, el ganado no se ha presentado para recibir el pago. Cabe señalar que los ganadores tienen un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar sus premios.

