Powerball en vivo: resultados y ganadores del miércoles 10 de agosto de 2022

Hoy, miércoles 10 de agosto de 2022, se realizó el sorteo de Powerball cuyos números ganadores son 29, 44, 59, 61, 68, y 19. No se han anunciado los ganadores.

El premio mayor de hoy fue de $35 millones de dólares. El premio en efectivo es de $20.6 millones.

Quiénes pueden jugar al Powerball

No tienes que ser ciudadano o residente del país para poder jugar al Powerball. Los jugaores de estados donde no se vendan boletos de este sorteo o que no vivan en Estados Unidos, pueden comprar boletos en cualquier tienda que tenga licencia cuando visiten un estado donde sí vendan Powerball. Lo único que se exige es que tengan la mayoría de edad.

También deben tener en cuenta que tendrá que pagar impuestos federales y estatales de cualquier premio que gane.

Cómo se juega el Powerball

Al comprar un boleto de Powerball se te darán cinco números de bolas blancas que estarán en orden numérico, pero en el sorteo pueden salir en cualquier orden. El objetivo es que le atines a todos éstos, no importa el orden.

Después de las cinco bolas blancas, se sacará un número para el Powerball rojo. Si le atinas a los seis números, te sacas el premio mayor.

