Chipotle pagará a trabajadores de Nueva York $20 millones de dólares por violaciones a la ley laboral

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, y la comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) de la ciudad, Vilda Vera Mayuga, anunciaron que llegaron a un acuerdo con Chipotle Mexican Grill, Inc. para entregar $20 millones en compensación a 13,000 trabajadores que sufrieron violaciones de su derecho a horarios predecibles y licencia por enfermedad pagada.

A través de un comunicado se dijo que Chipotle también pagará $1 millón en multas civiles. El acuerdo es el resultado de la investigación de varios años de DCWP sobre las quejas presentadas por 160 empleados de Chipotle.

La investigación de DCWP encontró importantes violaciones de las leyes que afectaron a todos los empleados de Chipotle en la ciudad de Nueva York. El acuerdo logrado con Chipotle es el más grande en la historia de la ciudad de Nueva York.

“Los restaurantes y los establecimientos de comida rápida son una parte fundamental de nuestra economía y nuestra vida diaria aquí en la ciudad de Nueva York, pero no pueden existir sin las personas trabajadoras que cocinan, sirven y entregan nuestra comida“, dijo el alcalde Adams.

“El acuerdo de hoy con Chipotle no solo es una victoria para los trabajadores al asegurar hasta $20 millones en ayuda para aproximadamente 13,000 trabajadores, sino que también envía un fuerte mensaje, como el acuerdo de protección de los trabajadores más grande en la historia de la ciudad de Nueva York, de que no toleraremos por cuando se violan los derechos de los trabajadores”, agregó el alcalde.

“Los trabajadores de comida rápida tienen derecho a horarios predecibles y licencia pagada por seguridad y enfermedad”, dijo Mayuga, comisionada de DCWP. “Hoy estamos entregando hasta $20 millones a los trabajadores de Chipotle para compensarlos por las violaciones a estos derechos. A cualquier trabajador de comida rápida que esté experimentando inestabilidad de horarios, estamos aquí para apoyarlo”.

Según el acuerdo, cualquier persona que haya trabajado para Chipotle en un puesto por hora en la ciudad de Nueva York recibirá $50 por cada semana trabajada desde el 26 de noviembre de 2017 hasta el 30 de abril de 2022. Por ejemplo, un empleado que trabajó para Chipotle de forma continua durante un año y medio (78 semanas) recibirá $3,900. Los empleados que trabajaron con Chipotle el 30 de abril de 2022 recibirán un cheque por correo junto con una carta que explica cómo se calculó su monto.

Los ex empleados de Chipotle deben presentar un reclamo para recibir un pago. Los ex empleados, cuyo empleo finalizó antes del 30 de abril de 2022, recibirán un aviso por correo postal, correo electrónico y mensaje de texto con información sobre cuánto dinero recibirán, cómo se calculó el monto y cómo presentar un reclamo en línea o por correo.

La investigación de DCWP encontró violaciones de las leyes de Semana Laboral Justa y Licencia Pagada por Seguridad y Enfermedad. Entre otras violaciones, DCWP descubrió que Chipotle violó las leyes al:

– No dar a los empleados sus horarios de trabajo con 14 días de anticipación

– Exigir a los empleados que trabajen tiempo extra sin su consentimiento previo por escrito

– No pagar la prima paga por cambios de horario

– Requerir que los empleados trabajen en turnos de “cierre” (cuando los trabajadores trabajan en el turno de cierre un día y en el turno de apertura al día siguiente con menos de 11 horas entre medio) sin pagar la prima requerida de $100

– No ofrecer turnos disponibles a los empleados actuales antes de contratar nuevos empleados

– No permitir que los empleados utilicen la licencia por enfermedad y por seguridad acumulada

También te puede interesar:

– Cuál es la cadena de comida rápida mexicana favorita en Estados Unidos

– Cierra el restaurante Chipotle que votó para formar el primer sindicato de la cadena en Maine

– Chippy: Chipotle prueba robot para cocinar y sazonar chips de tortilla