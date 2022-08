Decide cancelar su boda porque su novio no incluyó comida vegana en el banquete nupcial

¿Qué puede llevar a alguien a cancelar su boda de último minuto? Puede que la ansiedad, el nerviosismo y toda la incertidumbre que lleva el decidir dar el siguiente paso con tu pareja te llene de dudas, o quizá también puede que a lo largo del proceso de la organización del casamiento descubras que en realidad, tú y tu pareja no son del todo compatibles.

Eso fue lo que al parecer le ocurrió a una usuaria de Reddit identificada como SarahJake2022, la cual contó en el foro cómo es que decidió cancelar su boda de último minuto por un “descuido” de su novio respecto al banquete nupcial.

La mujer indicó que lo que detonó la cancelación de la boda es que el novio omitió incluir comida vegana en el menú de la fiesta, sabiendo que su futura esposa y la mayoría de su familia son veganos.

“Mi familia y yo somos veganos y hay muchas razones por las que elegimos este estilo de vida y una de ellas es que tenemos un historial de problemas de salud”, inicia así su post. Sin embargo, la familia de su novio son todo lo contrario, ellos son carnívoros y para ella esto no era problema, pero deseaba añadir opciones veganas en el menú pero su pareja se opuso argumentando que era “una pérdida de dinero” y que eso no era comida de verdad.

Además, luego ella se enteró que su prometido había cancelado todas las opciones veganas, quitándolas del menú sin que ella se enterara, por lo que decidió llamarlo a su trabajo pero rechazaba las llamadas, entonces fue a buscarlo.

“Lo confronté y me volví loca. Se quedó atónito al verme. Primero, dijo que fue idea de su madre y después dijo que me fuera a casa porque estaba haciendo una escena en la oficina”. Y como era de esperarse, la pelea siguió en la casa, donde él aseguró que ella lo forzó a hacer eso, porque consideraba que se estaba negando a acomodarse a su familia.

“Pero, había muchas opciones de carne ¿por qué no puedo obtener 5 opciones veganas? Si también lo estoy pagando”, pero este gritó que también era su boda, no solo la de su familia. A esto, su futura suegra le escribió para defender a su hijo, asegurando que ella fue la responsable de dicha decisión al aceptar que incluir comida vegana sería una “pérdida de dinero”, que no era solo el dinero de ella, sino que también el de él, “sugirió que me volviera inteligente y me deshaga de la mentalidad ‘es mi dinero, lo pago’”.

Al final, reveló que la situación no terminó bien y por eso se canceló la boda y dar por concluido el compromiso, al darse cuenta que su pareja piensa que está bien pasar por encima de sus opiniones y decisiones.

“Le devolví el anillo y cancelé todo. No podía imaginarme viviendo así por más tiempo, teniendo que caminar sobre cáscaras de huevo por su familia y permitiéndole, básicamente, anular mis opiniones y tener la última palabra sin importar qué. El matrimonio se trata de compromiso y él no tiene nada que perder, pero eligió hacer esto conmigo y mi familia”, concluyó.

