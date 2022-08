Mau Nieto revela que demandó a la joven que lo acusó por presunto abuso sexual

Luego de que hace un par de semanas la productora Melissa Yamel compartió públicamente el supuesto abuso sexual que sufrió por parte de Mauricio Nieto, señalando que la acción se dio en 2018, ahora el standupero mexicano ha reaparecido para informar que ha tomado cartas en el asunto.

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Nieto comenzó expresando lo que significó para su vida ser acusado por este delito que, según él, no cometió.

“La falsa acusación fue un terremoto mediático que sacudió por completo mi vida no solo de manera emocional y social, sino que ya hubo afectaciones y repercusiones de manera laboral”, afirmó y de inmediato reveló que ya emprendió acciones legales contra Melissa, incluso, mostrando el papeleo en mano.

“El día de ayer ejercí mi derecho a defenderme y puse una demanda en contra de la persona que me acusó por hechos falsos en sus redes sociales”, dijo en su comunicado, sin mencionar en ningún momento del clip el nombre de Yamel.

A continuación, el conductor de ‘100 latinos dijeron’ explicó que siempre seguirá apoyando la denuncia ante un delito, pero él “confía plenamente en su inocencia y en que la verdad siempre sale a la luz”.

Además, puntualizó que espera que su caso sirva para denunciar a quienes sí cometen abusos y en contra de quienes difaman a las personas.

“Estos días me han hecho ver cómo se puede arruinar la vida de alguien sin cuestionar los hechos. Lo que no podemos permitir es que se hagan cancelaciones sin ningún tipo de prueba o sustento”, manifestó.

“Si lo que queremos es hablar de justicia, la justicia se debe buscar ante las instituciones encargadas de juzgar los actos de las personas y no en redes sociales” Mau Nieto

Melissa Yamel indicó en un tuit que tuvo relaciones sexuales sin su consentimiento con Mau Nieto, luego de que decidió acercarse a él y comentarle entonces que le había gustado su especial de comedia estrenado en la plataforma de Netflix.

Días después Mauricio publicó un comunicado donde negó los señalamientos y advirtió: "Ejerceré las acciones legales necesarias para defender mi integridad como persona", hecho que ya constató.

