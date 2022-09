El hijo de Britney Spears, Jayden, da una entrevista y revela por qué no habla con la cantante

Jayden Federline, el hijo de Britney Spears, aparecerá en una entrevista reveladora que se transmitirá este viernes por la noche en la cadena británica ITV News, pero los extractos de esta ya han estado circulando por internet.

El joven de 15 años, que Britney comparte con Kevin Federline, mantuvo la conversación con Daphne Barak en la que abordó sobre los rumores de su relación con su famosa madre asegurando que no la odia y que después de que ella mejore mentalmente podrían arreglar su situación.

“Te amo mucho y espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos, hablar nuevamente y tener una conversación normal” Jayden Federline

“Creo al 100 % que esto se puede arreglar. Solo tomará mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que mejore mentalmente. Cuando mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, dijo Jayden antes de revelar la razón por la que no asistió a la boda de Spears con Sam Asghari.

“En ese momento, simplemente no era un buen momento para ir. No digo que no esté feliz por ella. Estoy realmente feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y luego si solo íbamos a ser Preston y yo, simplemente no veo cómo esa situación hubiera terminado en buenos términos”, confesó.

También apareció para defender a su abuelo, Jamie, quien implementó la tutela en la que Britney se vio encerrada durante más de una década, y expresó: “Mamá está dejando de darse cuenta de cuánto se preocupa por ella. Lo amo con todo mi corazón. Él sólo trató de ser padre […] Quiero verlo, sentarme con él al lado del piano, hablar sobre mi futuro. Lo amo”.

Cabe destacar que la entrevista se produce después de que Kevin Federline afirmó sorprendentemente el mes pasado que sus dos hijos no habían visto a la princesa del pop durante meses e incluso se negaron a asistir a su boda con Sam Asghari.

Y es cierto que las cosas han estado mejorando para Britney. Apenas la semana pasada lanzó un nuevo sencillo con Elton John, “Hold Me Closer”, sin embargo, su tensa relación con sus hijos adolescentes no ha dejado de ser el centro de atención.

Britney Spears reacciona a los comentarios de su hijo Jayden

Apenas unas horas después de conocer sobre la entrevista que ofreció su hijo, Britney respondió admitiendo que la entristecía profundamente que “no estaba a la altura de sus expectativas de una madre” en una larga declaración de Instagram.

“Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece profundamente saber su clamor de decir que no estaba a la altura de sus expectativas de una madre… ¡y quizás algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente!”, publicó en su perfil tras haberlo desactivado.

“Finalmente a los 40 sin las restricciones de lo que hizo mi familia… le digo a mi hijo Jayden que te mando todo el amor del mundo todos los días por el resto de mi vida” Britney Spears

