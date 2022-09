¿Qué dirá Cristiano Ronaldo? Georgina Rodríguez vuelve a reinar con atrevido look [Fotos]

Una vez más, y con permiso de Penélope Cruz, la modelo Georgina Rodríguez se convirtió en la reina de la alfombra roja del festival de Venecia. La novia de Cristiano Ronaldo, madre de cinco hijos con el astro del balón, no faltó a una de sus citas preferidas del calendario social y, desde luego, no decepcionó con su sofisticado y deslumbrante estilismo.

Ataviada con un ajustado vestido azul que realzaba sus curvas y dejaba su espalda al aire, Geogrina también quiso dar protagonismo a una serie de elegantes piezas de joyería de la firma Pasquale Bruni, cuyo perfil de Instagram ha sido de los primeros en felicitar a la celebridad por su triunfal llegada a una nueva edición de la Mostra. Sin duda, la gargantilla tipo ‘choker’ que escogió la estrella televisiva, de oro deslumbrante, fue su accesorio más distintivo. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

“Brillando”, escribió con orgullo Georgina; para presumir ante sus fans de su exitosa colaboración con la marca. De esta forma, recordó que esta es la cuarta vez que tiene oportunidad de desfilar en uno de los festivales de cine más significativos de la temporada, probablemente el más glamuroso de todos junto al de Cannes. “La 79° edición del Festival de Venecia y mi cuarta alfombra roja”, señaló, henchida de felicidad. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

El llamativo y original collar que presentó Georgina Rodríguez ante las cámaras de todo el mundo, según se desprende de la información que aparece en las redes sociales de Pasquale Bruni, responde al nombre de ‘Om Tare’ y es descrito como una “creación exquisita y diseñada para tocar la piel, creando un lazo de auténtica energía entre la mujer y la joya”.

