Ana Bárbara llora al recordar el maltrato del público y los medios de comunicación, sólo por haber sido la novia de un viudo

Aunque se ha desvivido en halagos hacia los hijos de Mariana Levy en varias ocasiones, Ana Bárbara confiesa que las cosas no fueron tan sencillas cuando se casó con José María Fernández “El Pirru” y tuvo que quedar al cuidado de ellos.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la cantante confesó que el proceso para que Paula y José Emilio la tomaran como una figura materna tras la pérdida de la actriz fue un tanto complicada, especialmente para la pequeña.

“Yo conocí a los niños como un mes después de la muerte de Mariana y lo primero que me dijo Paula cuando me conoció fue “¿te puedo decir mamá?”, entonces pues sí quedé en shock. Ella tenía tres años y no pude decirle que no. Tomé un papel que amé, pero que también me trajo mucho sufrimiento porque Emiliano, mi primer hijo, sentía celos de ellos y me reclamaba muchísimo porque les prestaba atención”, dijo Ana Bárbara.

Asimismo, la intérprete de “Lo Busqué” señaló con lágrimas en los ojos que, aunque ella sabía que estaba teniendo una relación amorosa con un viudo, cree que no se merecía el mal trato que recibió tanto del público como de los medios de comunicación.

Lee más de Ana Bárbara:

Ana Bárbara vivió un momento incómodo en tarima y por error dejó su retaguardia al descubierto

Ana Bárbara se puso irónica en su nuevo mensaje a José Manuel Figueroa: le manda luz para que escriba sus propias canciones

Ana Bárbara está en problemas: José Manuel Figueroa quiere los créditos del tema “Fruta Prohíbida”