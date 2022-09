Hombre de Michigan jugó los mismos números de lotería todos los días por 9 meses y ganó premio de $25 mil dólares al año de por vida

Un hombre de Michigan ganó un premio mayor de $25 mil dólares al año de por vida de la Lotería de Michigan, esto lo logró después de usar los mismos números para participar en el sorteo llamado ‘Lucky For Life’ todos los días durante varios meses.

El afortunado ganador, de nombre Scott Snyder, de 55 años, de la ciudad de Zeeland, les dijo a los funcionarios de la Lotería de Michigan que el boleto ‘Lucky For Life’ que compró en la estación de gasolina Mobil en la calle West Main Avenue tenía un conjunto de números que había jugado durante 9 meses.

“Comencé a jugar este conjunto especial de números en febrero y los he jugado todos los días desde entonces“, dijo Snyder.

Los números de Snyder fueron: 07-12-31-37-44, los cuales coincidieron con las cinco bolas blancas en el sorteo del 7 de agosto.

“Estaba revisando algunos boletos en la tienda y recibí un mensaje para visitar una oficina de lotería cuando escaneé uno de ellos. Lo escaneé de nuevo y recibí el mismo mensaje, así que le dije al empleado que debía haber ganado mucho”, dijo Snyder.

“El empleado me dijo que recientemente habían vendido un premio de por vida de $25 mil dólares al año e imprimió los números ganadores para que yo pudiera revisar mi boleto. Cuando me di cuenta de que yo era el gran ganador, traté de no emocionarme demasiado al principio. porque no parecía real. Todavía me cuesta creer que esto sea real”, añadió.

En lugar de recibir $25 mil dólares al año de por vida, Snyder eligió cobrar sus ganancias como un pago único de $390 mil dólares. Dijo que planea destinar sus ganancias a comprar una nueva casa.

