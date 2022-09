Destruyen restaurante en Escocia porque la dueña celebró en redes sociales la muerte de la reina

La policía de Escocia tuvo que asistir a un restaurante tras recibir un informe en el que un grupo de personas enojadas asistieron al lugar para destruir sus instalaciones luego de que su dueña publicara un video en el que celebraba la muerte de la Reina Isabel II.

Según Newsweek el incidente del jueves por la noche fue provocado por la publicación de un video en las redes sociales por parte de la propietaria que parecía mostrarla celebrando la muerte de la reina Isabel II.

Jacki Pickett de Jaki Fish and Chip Shops, en Muir of Ord, compartió un video que la muestra abriendo una botella de champán después de enterarse de la muerte de la monarca británica.

Aquí el video de Jacki “festejando” la muerte de la reina:

Si bien el video original se eliminó posteriormente de Facebook, varias cuentas de diferentes redes sociales compartieron el video nuevamente.

En el video se puede ver a una mujer que supuestamente es Pickett sosteniendo una botella de champán junto con un cartel que dice: “Lizard Liz está muerta London Bridge ha caído”.

Se puede ver a la mujer rociando el contenido de la botella frente a un edificio que lleva el nombre Jaki Fish and Chip Shops.

Se la puede escuchar repitiendo las palabras escritas en la pancarta y el video termina con alguien en el video describiendo la situación como “absolutamente brillante”.

Jaki Fish and Chip Shop has just been kicked out of the National Federation of Fish Fryers (NFFF) for "extremely bad taste" social media posts on Queen Elizabeth II's death https://t.co/9KGPV53I0l pic.twitter.com/KvPG8ml7Ms — recodedpolitics 🇬🇧 (@recodedpolitics) September 9, 2022

“Espero que tenga karma”, escribió una persona con otro comentario: “Nunca volveré a comer pescado y papas fritas allí”. Un tercero lo calificó de “terrible falta de respeto” y otros lo calificaron de “repugnante” y una “vergüenza”.

El video aparentemente también provocó la ira entre los lugareños, por lo que una multitud de personas se reunió afuera de la tienda de pescado y papas fritas después de que el video se publicó en línea y comenzó a hacer destrozos. In life, we are surrounded by stupid people, Jaki Pickett, who runs Jaki’s Fish and Chip Shop in #MuirofOrd is one such indivdual. However, I think her Majesty, the Queen would be appalled by this vandalism, and want it to stop immediately. pic.twitter.com/S6vCvA2PMC— George Laird (@GeoLaird4Pollok) September 10, 2022

Según el medio de comunicación, algunas de las ventanas del restaurante se rompieron, e informaron más tarde que la policía finalmente tuvo que intervenir y cerrar el lugar.

Desde entonces, han aparecido imágenes en Twitter que supuestamente muestran a Pickett siendo escoltada fuera del restaurante por la policía ante un coro de gritos enojados de quienes estaban fuera del local.

Una fuerte presencia policial permaneció alrededor de la tienda durante la noche.

