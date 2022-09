El gasto de emergencia de los estadounidenses pasó de $400 a $1,400 dólares

LendingClub y PYMNTS.com, realizaron un análisis de los gastos de emergencia de los consumidores estadounidenses que viven de cheque en cheque, encontrando que los gastos de emergencia han aumentado considerablemente por la inflación.

En mayo de 2022, la Reserva Federal publicó su informe anual, “Bienestar económico de los hogares estadounidenses en 2021”, que a menudo se utiliza como medida del bienestar financiero de un hogar. Desde 2013, estos informes anuales han rastreado la capacidad declarada de los consumidores para afrontar un gasto de emergencia teórico de $400, cifra que el actual análisis considera se ha mantenido estancada y ha sido rebasada por mucho.

Los datos recientes de LendingClub y PYMNTS encontraron que casi la mitad (46%) de los consumidores estadounidenses se han enfrentado al menos a un gasto inesperado en los últimos 90 días, y el 56% de los gastos de emergencia costaron más de $400. De hecho, el gasto de emergencia promedio de los consumidores fue de aproximadamente $1,400 dólares.

Los gastos inesperados o de emergencia se consideran aquellos de $100 o más que los consumidores se vieron obligados a pagar en los últimos tres meses, que pueden incluir gastos médicos inesperados, facturas de impuestos y reparaciones urgentes del hogar o del automóvil.

“La necesidad de actualizar el punto de referencia de gastos de emergencia de $400 es evidente en este informe”, dijo Anuj Nayar, Oficial de salud financiera de LendingClub. “La inflación en el último año, por no hablar de la última década, ha hecho que sea mucho más difícil para los consumidores ahorrar mientras se mantienen al tanto de sus gastos. Los consumidores no solo ahorran menos cada mes, sino que es probable que enfrenten un gasto de emergencia, si no múltiples, los pone en un mayor riesgo de mayores dificultades financieras. Este hecho allana un camino financieramente difícil para los consumidores”.

Con el aumento de la inflación y el aumento del costo de los gastos de emergencia, el indicador de dificultades financieras de la Reserva Federal durante más de una década está perdiendo relevancia, dijo LendingClub.

La investigación también encontró que en los últimos 90 días, el 46% de los consumidores se vieron obligados a pagar por al menos un gasto inesperado, con consumidores propensos a enfrentar múltiples situaciones.

También existen diferencias significativas entre generaciones y niveles de ingresos, siendo más probable que los consumidores de mediana edad y de ingresos altos hayan tenido que afrontar gastos de emergencia. En cada caso, más poder adquisitivo puede atribuirse a tener más posesiones que pueden generar gastos inesperados.

Los gastos de emergencia comunes incluyen todo, desde reparaciones de automóviles hasta gastos relacionados con la salud, la vivienda y la reubicación. Con un 30%, las reparaciones de automóviles son el gasto inesperado más común y los consumidores pagaron un promedio de $1,008.

Los siguientes gastos más comunes están relacionados con la salud, con el 21 % de los consumidores enfrentando al menos un gasto de emergencia relacionado con la salud y gastando un promedio de $1,361. Los gastos relacionados con la vivienda y la reubicación tuvieron el costo promedio más alto con $2,042, y el 19 % de los consumidores enfrentó este tipo de gasto.

El informe reportó que el 52% de los consumidores usó efectivo o dinero en sus cuentas para pagar gastos inesperados, y el 23% usó sus tarjetas de crédito y pagó el saldo en su totalidad al final del mes. Sin embargo, el 37% usó alternativas de financiamiento para cubrir al menos parte de estos gastos, con un 18% en total usando tarjeta de crédito y manteniendo saldo deudor.

Los gastos de emergencia a menudo superan con creces el punto de referencia de $400. Para administrar estos gastos, el informe indica que los estadounidenses necesitarán aumentar su tasa de ahorro en un momento en que muchos tienen dificultades financieras y sus ahorros se reducen a casi la mitad.

Para más detalles del estudio, ingrese aquí.

