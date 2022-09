Dani Alves explota contra los que lo ven fuera de Qatar 2022: “La gente habla más del Mundial que yo”

El brasileño Dani Alves le mandó un contundente mensaje a los que lo han criticado por su posible no participación en el Mundial de Qatar 2022.

El centrocampista de los Pumas UNAM, aseguró durante una rueda de prensa que los fanáticos del fútbol piensan más en su convocatoria con la selección de Brasil que él mismo.

“La gente habla más del Mundial que yo. Vine a Pumas a hacer lo mejor que puedo, a trabajar duro, si eso me lleva al Mundial excelente; sé que lo he hecho con mi selección me va a llevar a ese objetivo, no el que yo esté en este u otro equipo”, dijo Álves.

Así va Brasil en los amistosos de Septiembre.

Me sobran Bremer, Fred y Cunha; llevaría a Magalhães, a Andreas o Gerson y a Gabriel Jesús. Dani Alves sin mundial?. Por ahí leí que anda jugando de MC y en esa posición si veo complejo que vaya. pic.twitter.com/kVEUNaATib — Sebastián (@Sebastian_CM97) September 19, 2022

Esto viene luego que quedara fuera de la convocatoria de la Canarinha para los encuentros amistosos que tendrá contra Túnez y Ghana.

Según el preparador físico de la selección de Brasil, Fábio Mahseredjian, Alves no está en buen estado físico, y por esa razón no lo convocaron.

En relación a este tema, Dani Alves afirmó que no se encuentra preocupado por eso, porque está seguro de lo que podría aportarle a la selección dirigida por “Tite”.

Un problema del futbol mexicano es el conformismo, la receta para ganar lleva huevo, eso es seguro: Dani Alves pic.twitter.com/Jvetj81aZR — Pablo Lozano (@Kaiser_Lozano) September 20, 2022

“Yo sé lo que puedo entregar y cuál es mi importancia para la selección. Yo soy el león de mi vida y no importa la jungla en que esté, nunca voy a comer hojas”, contó Alves a la prensa.

En relación al fútbol mexicano, el brasileño lo calificó como un poco desorganizado, aunque alabó el profesionalismo de sus jugadores.

“México tiene excelentes futbolistas, pero lo digo con sinceridad, no se lo creen, se conforman; la gente es muy conformista, si un futbolista se va a Europa ya hicieron la vida, pero no piensan que pueden ser mejor cada día”, criticó.

