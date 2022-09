Pollo en NyQuil, la FDA advierte sobre el nuevo desafío de TikTok

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que no se debe cocinar pollo en NyQuil. El nuevo desafío de TikTok es una receta muy insegura.

El peligroso reto alienta a las personas a cocinar pollo en NyQuil (paracetamol, dextrometorfano y doxilamina) u otro medicamento similar de venta libre para la tos y el resfriado, presumiblemente para comer.

La FDA señala que el desafío no solo sería tonto y poco apetecible, sino que puede ser peligroso. Aun cuando no se come el pollo, altos niveles de medicamentos medicamento para la tos y el resfriado pueden ingresar al cuerpo y dañar los pulmones.

“Hervir un medicamento puede hacerlo mucho más concentrado y cambiar sus propiedades de otras formas”, explica la agencia.

Incluso si no comes el pollo, la FDA indica que la inhalación de los vapores del medicamento mientras se cocina podría causar que niveles altos de los medicamentos entren en el cuerpo y dañar los pulmones

Los funcionarios de salud dicen que las tendencias de las redes sociales y la presión de grupo pueden ser una combinación peligrosa para tus hijos y tus amigos, especialmente cuando se trata de un uso indebido de medicamentos.

La FDA informó que la última alerta se produce después de otro desafío en las redes sociales. Un desafío anterior de TikTok instó a las personas a tomar grandes dosis del medicamento para la alergia para tratar de inducir alucinaciones.

Después de los informes de adolescentes que fueron llevados de urgencia a las salas de emergencia o incluso murieron después del desafío, la FDA también advirtió al público sobre sobre el peligro de las altas dosis de difenhidramina y la prevalencia de la tendencia.

Cómo proteger a los menores de edad según la FDA

Mantener los medicamentos de venta libre como los recetados fuera del alcance de los niños.

Informar a los menores sobre los peligros del uso indebido de medicamentos y cómo las tendencias en las redes sociales pueden provocar daños a veces irreversibles.

Usar los medicamentos según lo previsto.

