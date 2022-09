Khloé Kardashian rechazó la propuesta de matrimonio que le hizo Tristan Thompson

En el segundo episodio de la nueva temporada de ‘The Kardashians’, Khloé confirmó que Tristan Thompson le propuso matrimonio antes de su separación, una oferta que ella rechazó debido a que la hizo sentir muy “incómoda” prefirió no informar a su familia.

Tristan, que es el padre de sus dos hijos y que se ha visto envuelto en escándalos de infidelidad, le hizo la pregunta en diciembre de 2020, de acuerdo a lo que reveló Khloé.

“El hecho de que él te propuso matrimonio y nunca nos lo dijiste, y yo le pregunté meses después”, le dijo Kim a Khloé en una conversación en la que contestó:

“Lo que dije es que necesito asegurarme de que esta sea una relación totalmente diferente porque quiero estar orgullosa de decir que estoy comprometida con alguien. Y es por eso que dije, ‘sabes, no me siento cómodo aceptando esto en este momento, porque no estoy emocionada de decírselo a mi familia’”, confesó Khloé.

Esa reacción emocional era del todo comprensible, ya que en los meses anteriores y también posteriores a la llegada de la pequeña True, primogénita de la pareja nacida en abril de 2018, Tristan había estado coqueteando con numerosas mujeres y con algunas de ellas llegó a mayores.

“Aunque probablemente fue doloroso para él escucharlo, era la verdad. Nunca aceptaré algo ni le daré falsas esperanzas a alguien, y le dije eso”, añadió.

Desde el estreno del reality la semana pasada, Khloé no ha tenido reparo en sincerarse sobre su ya extinta relación con el astro de la NBA y ​aclaró que ella y Tristan habían comenzado el proceso de subrogación de su segundo hijo antes de que se revelara la demanda de paternidad que emprendió Maralee Nichols contra el basquetbolista.

“No quisiera que nadie pensara que hice esto después del hecho. ¿Por qué querría tener un bebé con alguien que está teniendo un bebé con otra persona?“, decía Khloé con lágrimas en los ojos en un confesionario para el episodio de la serie de Hulu. View this post on Instagram A post shared by The Kardashians (@kardashianshulu)

Sigue leyendo: Khloé Kardashian y Michele Morrone provocan rumores de romance

– Kris Jenner confesó que tiene un apartamento que usa para envolver regalos

– Khloé Kardashian presenta oficialmente a su bebé de vientre de alquiler