Chiquis Rivera habló de la hija de Lorenzo Mendez: “No puedo creer que ya creció tan grande”

Chiquis Rivera se despidió de México luego de haber regresado a ese país para dar un gran concierto en Pachuca, donde vivió grandes emociones y sedujo al público con los sensuales atuendos que decidió lucir en esa presentación.

Previo a su salida del país en el aeropuerto los medios de comunicación, y algunos fanáticos, asistieron para despedirse de ella y aprovechar de conversar un poco más sobre diversos temas. Uno de ellos fue sobre la hija de Lorenzo Mendez, su ex esposo, quien cumplió 15 años.

“Yo les deseo lo mejor a todos. Si, vi unas fotos y se miró muy hermosa, muy linda. Ellas me trataron muy bien y yo a ellas. Si la vi, no puedo creer que ya creció tan grande”, dijo Chiquis con una sonrisa en el rostro en el video publicado por ‘En Casa con Telemundo’.

Entre otras preguntas que le hicieron destacaron algunas que hablan de su familia y las situaciones que enfrentan, como el manejo de las empresas de su madre Jenni Rivera y un acuerdo de confidencialidad con sus tíos. “No puedo comentar sobre eso. Mi hermana Jackie, cuando ella esté lista, ella les va a contestar todas esas preguntas”.

Con risas, la intérprete del regional mexicano también habló sobre las cirugías plásticas que se ha hecho: “De hecho lo he hecho antes. De hecho si me gustan las cirugías, para que te voy a decir que no, me he hecho los pesos, la lipo hace años, que de verdad hay que tener cuidado con la lipo porque si uno no se cuida nos inflamos. Tenemos que tener cuidado con eso”, dijo Chiquis Rivera en medio de su caminata en el aeropuerto.

Su visita a México terminó con estas entrevistas y con varias publicaciones que dejó en su Instagram presumiendo sus atuendos y demostrando su amor al público que asistió a su presentación en Pachuca.

“Pachuca!!!!! Simplemente, GRACIAS!!!!!!!! Me dejaron con el corazón lleno de amor”, dijo en una publicación de Instagram.

