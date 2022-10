“The Great British Baking Show” tuvo su Mexican Week: por qué enfrenta el enojo de espectadores

“The Great British Baking Show” tuvo su Mexican Week y lo que sucedió en el programa, lejos de agradar a los espectadores y usuarios de las redes sociales que reconocen la cocina mexicana, terminó por resultarles un episodio ofensivo que generó una ola de reacciones de enojo.

Según los espectadores, el programa británico de competencia de repostería que se ha transmitido por 12 años estuvo lleno de estereotipos y de una falta de investigación sobre la comida y la cultura mexicana por parte de los realizadores.

Las críticas empezaron desde el inicio del programa. Los presentadores y comediantes Noel Fielding y Matt Lucas aparecieron con coloridos sarapes y sombreros.

“Aunque no creo que debamos hacer chistes mexicanos, la gente se molestará”, dijo Fielding. “¿Qué? ¿No hay chistes mexicanos en absoluto?… ¿Ni siquiera Juan?”, preguntó Lucas. “Ni siquiera Juan”, respondió Fielding con una sonrisa.

Finalmente, los cómicos del programa hicieron bromas sobre el tequila y si México era o no un “lugar real”, a lo que Lucas respondió: “Creo que sí. Creo que es como Xanadu”.

El usuario de Twitter @KaibaLordYGO escribió: “Viniendo de un mexicano, este fue un episodio muy ofensivo. Todas las bromas y estereotipos”.

“Acabo de ver el episodio de la semana mexicana de Great British Baking Show, y Dios, fue insoportable. Ofensivo en muchos niveles”, escribió tuiteó la escritora Julie Powell.

En un programa de repostería, optaron por poner como uno de los retos la realización de tacos. No es que los tacos tengan poco valor gastronómico, puesto que son una de las comidas más populares de México, y existen desde la época prehispánica. Pero la gastronimía mexicana no solo son tacos, guacamole y tequila.

Lo que The Great British Baking Show mostró fue una posible falta de interés en investigar un poco más y sostener desafíos para hornear de acuerdo con la cultura mexicana.

En las panaderías de México hay más que conchas y en las pastelerías, más que solo pastel de tres leches. Los bolillos o birotes salados son unos ejemplos populares de panes mexicanos de masa fermentada y hay una gran variedad de panes dulces tradicionales.

“No entiendo por qué tenían tacos en ese episodio, porque hay muchas otras opciones. Hay conchas, pero también hay pan salado, como bolillos y teleras”, dijo Raquel Goldman, quien vende pan dulce tradicional en el Ferry Building.

“No hicieron su debida diligencia. Y eso no es tan difícil de hacer”, agregó Goldman a través de SFGate. A decir de la conocedora de pan dulce mexicano, lo que el programa pudo hacer era aprovechar la conexión de la influencia europea en México y luego cómo los mexicanos la hizo propia.

El reto de los tacos mostró preparaciones que lucían como una versión de una cadena estadounidense de comida de inspiración mexicana. Los tacos como de Del Taco tenían incluso frijoles enlatados condimentados con comino y chile ancho.

Uno de los participantes realizó un pastel de tres leches con varios colores salpicados y un bigote.

“Francamente, no me ofendió la forma en que representaron a los mexicanos… Pero, me ofendieron los crímenes que cometieron contra tacos y tres leches. ¡Qué horror!“, señaló la presentadora en The View, Ana Navarro.

“La cultura mexicana es a menudo un saco de boxeo para risas baratas”, escribió Steph Rodríguez en SFGate. La editora agregó que “The Great British Baking Show” se esforzó más en los disfraces ofensivos que usaron sus anfitriones y las bromas más perezosas imaginables esparcidas a lo largo del episodio, en lugar de detenerse a pensar si la representación de la cultura mexicana en el episodio era racista o no.

“The Great British Baking Show tuvo una oportunidad y, en cambio, realmente reveló a millones de televidentes internacionales lo que piensa de la cultura mexicana”, apuntó Rodríguez.

