Niurka Marcos opina sobre el caso de Pablo Lyle: “No te puedes pelear con la razón”

Niurka Marcos habló ante las cámaras de televisión del caso del actor mexicano Pablo Lyle, quien fue hallado culpable de homicidio involuntario por golpear y provocar la muerte de un hombre de nacionalidad cubana, llamado Juan Ricardo Hernández, en 2019.

La cubana aseguró que el actor está pagando por lo que hizo. “La arrogancia… El no aguantar… La ira, el no controlar el carácter, la soberbia. No te puedes pelear con la razón. Hay que conectar la razón con tus sentimientos. El señor está pagando nada más lo que hizo”, dijo la cubana.

La sentencia del actor mexicano se conocerá a finales de octubre y podría pasar entre 9 y 15 años en la cárcel. Pablo Lyle estuvo durante 3 años bajo arresto domiciliario, con una fianza de $50,000 y un GPS en el tobillo, el cual le indicaba a las autoridades sus movimientos las 24 horas del día. El juicio comenzó, tras retrasos por la crisis sanitaria que afectó al mundo, el 20 de septiembre.

Otra de las personalidades que se manifestó por el caso de Pablo Lyle fue Laura Bozzo, con quien Niurka Marcos compartió en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

“Lo primero que te debo decir respecto a Pablo Lyle es que me parte el corazón. Me parte el corazón él, su familia, sus hijos. La verdad lamentable, pero esa es una lección de vida para todos porque un instante que uno pierde el control puede destruir tu vida para siempre. Para mí se ha hecho justicia porque el hecho de que alguien te insulte tu no puedes bajar de un carro y golpear a una persona mayor. Para mí el problema más grave de Pablo es el hecho de haberse ido, de haber abandonado el lugar después de haberlo golpeado y ver que el señor caía al suelo, creo que debió quedarse y ver qué era lo que pasaba”, dijo la presentadora de televisión de origen peruano.

