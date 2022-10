Thalía ha sido bloqueada: Laura Zapata le ha cerrado las puertas a su famosa hermana

Laura Zapata es una de las divas de la serie de Netflix “Siempre Reinas”, este proyecto es un logro más en la larga carrera de esta gran villana de las telenovelas mexicanas. Sin embargo, esta fama y trayectoria le ha traído muchos chismes malintencionados, que al día de hoy no han logrado tumbarla, pero sí han podido molestarla e incomodarla por las injusticias que se esconden detrás de las palabras.

Recientemente se dijo que Thalía había llegado a mantenerla, comentario que por obvias razones molestó a la actriz, cantante, escritora y empresaria. Es justo recordar que el nombre de Laura Zapata en la televisión mexicana ha existido antes, durante y después de su hermana. Ambas tienen una carrera respetable y para nada desdeñable; Zapata ha sido estrella de grandes proyectos de éxito mundial tales como: “Mundo de juguete”, “La venganza”, “Rosa Salvaje”, “María Mercedes”, “Probre Niña Rica”, “María Mercedes”, “Esmeralda”, “La Usurpadora”, “Rosalinda”, “Cuidado con el Ángel” y “Zacatillo, un lugar en tu corazón”, por mencionar algunas.

Son muchos los medios de comunicación que a la fecha siguen buscando una respuesta por parte de Laura Zapata ante estos decires que la describieron, casi, como una persona mantenida. Las cámaras de Ventaneando encontraron a Zapata y ahí reveló que Thalía ha ido bloqueada: “Digo, no salgas a pelearte (Thalía). Nada más di que a mí nunca me has mantenido. Es más, tú entraste a esta carrera por mí y yo ya era Laura Zapata, yo ya había hecho teatro clásico, yo ya formaba parte de la Compañía Nacional de Teatro, que son palabras mayores; entonces hay que ubicar un poco en el tiempo a la gente y (decir) quién es quién”.

A continuación te compartimos las declaraciones de Laura Zapata, quien sabe hacer uso de la ironía sin abandonar nunca la educación y la cortesía:

