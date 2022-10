Quique Setién: el técnico que fue humillado con el Barcelona en la Champions League dirigirá al Villarreal

El Villarreal ya le encontró sustituto a Unai Emery. Recordado por haber sido el técnico que dirigió al Barcelona en la paliza (8-2) que recibió contra el Bayern de Múnich en Lisboa, por la Champions League, Quique Setién firmó con el Submarino Amarillo hasta el 30 de junio de 2024.

El técnico cántabro tomará el lugar de Emery, quien rescindió su contrato de forma unilateral con el Villarreal para dirigir al Aston Villa, luego de dos temporadas y media al frente del equipo español, tal como lo reseña la agencia de noticias Efe.

“Le doy las gracias al presidente y a Fernando por darme la oportunidad de venir a este club, que es excepcional. El Villarreal es un club con mi forma de ser y de entender las cosas. No podía venir a un sitio mejor. Llevo dos años sin entrenar en la élite. Soy muy feliz en estos momentos y tengo mucha ilusión de venir aquí”. Quique Setién

El técnico @QSetien toma el mando del Submarino ? — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 26, 2022

En vista del momento de la temporada en el que se produce este inesperado cambio, el Submarino Amarillo se decantó por la opción de Quique Setién. El equipo consideró que era necesario apostar por un entrenador que conociera la competición española.

El preparador cántabro se encontraba inactivo, luego de su última experiencia como entrenador del FC Barcelona, al que dirigió durante la temporada 2020/21. Llega al Villarreal CF con su equipo de trabajo, conformado por su segundo entrenador, Ramiro Amarelle, y el preparador físico, Fran Soto.

?Soy un entrenador ambicioso. Saben cómo me gusta trabajar. Vuelvo feliz. Ha habido momentos en los que he pensado que ya eran bastantes 40 años de carrera, pero en dos días ya estoy como una moto. Estoy encantado de estar aquí?, destacó Setién. ? @QSetien: "Estoy feliz. No podía haber ido a un sitio mejor" pic.twitter.com/D9okVUBJU6— Villarreal CF (@VillarrealCF) October 26, 2022

Setién en los banquillos

Quique, de 64 años de edad, cuenta con un gran recorrido y experiencia como estratega en el balompié español. Además del Barcelona, dirigió a equipos Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas, CD Lugo, CD Logroñés, Poli Ejido y Racing de Santander.

Con respecto a sus logros como DT aparece un ascenso con el Racing de Santander a la Primera División en su primera campaña (2001/02), y otro con el Lugo a la categoría de plata (2007/08); mientras que en sus dos campañas en el Betis alcanzó las semifinales de la Copa del Rey y encaminó al club a la UEFA Europa League.

“Vamos a aprovechar muchas cosas que se vienen haciendo. Otras las iremos modificando con el tiempo. Lo más importante es que los jugadores saben lo que quiero. Intentaremos seguir mejorando como equipo. Tenemos grandes futbolistas, que entienden muy bien el fútbol y se adaptarán a lo que queremos”, concluyó el cántabro.

